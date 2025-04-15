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主動式 ETF 統一00981A 將在5月募集

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

近期台股跟隨美股進入回檔，但也提供投資人逢低進場機會。統一投信建議，可以利用基金淨值表現，挑選優質台股基金布局台股後市回升行情。全市場主動式台股基金淨值前三名中，就有兩檔為統一投信基金，為統一全天候及統一奔騰基金，顯示其投研團隊操盤實力堅強。統一投信將發揮其主動式投資優勢，於5月7日到9日募集統一台股增長主動式ETF。

據晨星統計至14日，投信發行的主動式台股基金淨值前三名，「高淨值基金製造機」統一投信橫掃淨值冠亞軍。其中，統一全天候和統一奔騰基金，每單位淨值達到237.9元及200.46元，為全市場唯二淨值逾200元的主動式台股基金，並分居台股基金淨值王、台股科技型基金淨值王寶座。

統一投信新發行的統一台股增長主動式ETF（00981A）（基金之配息來源可能為收益平準金），將透過統一投信投研團隊，採用精選持股及靈活調整的投資策略，讓投資人在台股震盪局勢中，化被動為主動，靈活應變市場變化、搶佔台股超額報酬機會。募集期間，00981A每張只要一萬元，投資人可透過統一投信或各大主要券商申購。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 淨值

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