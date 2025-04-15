ALL IN大盤…直接認清「不靠運氣靠時間」！清流君：放手讓市場做它該做的事
「隨機騙局」：我們往往事後會把成功歸因於能力，把失敗歸因於運氣，但現實是，運氣的影響可能比我們願意承認的還要大。
ALL IN投資大盤就是讓你站在「不靠運氣，靠時間」的那條路上。
而當你資產變大，市場每天的波動就像在提醒你：「你無法掌控這一切。」這會讓你感到挫折，因為它剝奪了你「努力就能改變結果」的信念。
你能做的，就是接受隨機性，把投資當成是一個 「等待市場上漲的過程」，而不是一場 「靠努力掌控市場的挑戰」。
放手讓市場做它該做的事，然後去享受你能真正控制的人生部分。
◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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