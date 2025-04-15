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ALL IN大盤…直接認清「不靠運氣靠時間」！清流君：放手讓市場做它該做的事

聯合新聞網／ 清流君
美國總統川普台灣清明連假期間宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天台股一開盤隨即下跌2千多點，個股全面下跌，證交所的顯示的即時股市綠油油的一片。記者許正宏／攝影 許正宏
美國總統川普台灣清明連假期間宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天台股一開盤隨即下跌2千多點，個股全面下跌，證交所的顯示的即時股市綠油油的一片。記者許正宏／攝影 許正宏

「隨機騙局」：我們往往事後會把成功歸因於能力，把失敗歸因於運氣，但現實是，運氣的影響可能比我們願意承認的還要大。

ALL IN投資大盤就是讓你站在「不靠運氣，靠時間」的那條路上。

而當你資產變大，市場每天的波動就像在提醒你：「你無法掌控這一切。」這會讓你感到挫折，因為它剝奪了你「努力就能改變結果」的信念。

你能做的，就是接受隨機性，把投資當成是一個 「等待市場上漲的過程」，而不是一場 「靠努力掌控市場的挑戰」。

放手讓市場做它該做的事，然後去享受你能真正控制的人生部分。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

人生 大盤 失敗 成功 挫折 資產

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