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0050分割潮「錨定效應」使00713被嫌貴！楚狂人：空頭來就沒人嘴了

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

平常嫌貴的00713最近表現如何？

最近很多ETF跟股票漲高以後都在流行分割，因為要配合散戶覺得太貴的錨定心理。結果還沒分割完現在跌個稀巴爛。

至於00713，長期抗跌越漲越高也被大家嫌貴。不過在空頭時期就沒有人敢嫌貴了，反而對抗跌避險能力引起興趣。

我們從實際數據來看一下00713的現況：

第一個是今年以來計算到4月2號的表現，加權指數下跌了7.65%，不少市值型ETF以及權值股也被川普砸到稀巴爛。

不過00713不含息的報酬率是下跌0.56%，如果把第一季除息還原回去，反而逆勢上漲2.03%，再次展現不跌反漲的抗跌能力。

第二是最大持股

前三大持股：台灣大、統一跟遠傳買到9%多，統一超買到6%多。

這些都是長期牛皮的內需股，當然也不怕被關稅影響。

◎本文內容已獲 玩股網楚狂人 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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