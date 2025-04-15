0050分割潮「錨定效應」使00713被嫌貴！楚狂人：空頭來就沒人嘴了
平常嫌貴的00713最近表現如何？
最近很多ETF跟股票漲高以後都在流行分割，因為要配合散戶覺得太貴的錨定心理。結果還沒分割完現在跌個稀巴爛。
至於00713，長期抗跌越漲越高也被大家嫌貴。不過在空頭時期就沒有人敢嫌貴了，反而對抗跌避險能力引起興趣。
我們從實際數據來看一下00713的現況：
第一個是今年以來計算到4月2號的表現，加權指數下跌了7.65%，不少市值型ETF以及權值股也被川普砸到稀巴爛。
不過00713不含息的報酬率是下跌0.56%，如果把第一季除息還原回去，反而逆勢上漲2.03%，再次展現不跌反漲的抗跌能力。
第二是最大持股
前三大持股：台灣大、統一跟遠傳買到9%多，統一超買到6%多。
這些都是長期牛皮的內需股，當然也不怕被關稅影響。
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