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0056幾張才算自由？搭配00878、00919打造月配息！達人：答案自己定義

聯合新聞網／ 張紫凌
台股示意圖。林俊良／攝影
台股示意圖。林俊良／攝影

「請問要存幾張0056，才可以財務自由？」

＊原文發文時間為4月2日

100張、200張還是500張？

這個問題很常出現，但這就很像問說：「要吃幾碗飯才會飽？」一樣，但人生哪有標準答案？

有人吃一碗滷肉飯、一碗湯麵就可以溫飽，有人則是前菜、主菜、甜點，餐後再一杯手沖，財務自由的門檻就是生活風格的倒影，自己想要的，是溫飽還是豐盛，或是穩定還是隨心所欲？這些答案沒辦法計算，而是在我們每天的選擇。

所以要存多少0056才夠？

0056這次宣布配息1.07元，換算年化殖利率約12.3%，這樣的成績很漂亮，是好幾年前想像不到的，甚至現在不少大大想貸款再投入更多，想直接用12%的殖利率來跨過那道財務自由的門檻，但還是想提醒一句老話：這樣子的高配息水準還是不要當作常態比較好。

高殖利率的出現，可能是資本利得的轉換、特殊時期的結果，現金流畢竟是長達10、20年以上的規劃，盡量要保守一點來估算及規劃，這才是穩健財務策略的根本，12%是行情好；但4%～6%才是該預期、能安心仰賴的基礎。

我們打造一個月月配的組合，0056、00878、00919，每一檔穩穩的發息、時間一久還能滾息再投，當資金累積到100萬，每個月帳戶就多了5000元，500萬就是每個月25000元當然像現在行情好，殖利率高的時候就不只這個數字，多出來的當成多賺、加薪，不管是補貼生活、養寵物、旅遊存錢、買書學習，這些「多出來的彈性」，才是通往自由的起點。

不過財務自由不一定是一個絕對數字，而是內心不再恐懼匱乏的狀態，「焦慮，是自由的眾多可能性誕生的痛苦」所以該思考的可能不是「多少才夠」，而是先定義「什麼樣的生活，才是自己想要的？」

試著去描繪那個「自由後的生活」，然後，慢慢開始，慢慢累積，最後會發現，自由不是某天突然到來，而是一點一滴打造出來的日常。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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