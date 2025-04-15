金融大賺、科技續旺！「戲棚站久就是你的」00922一次打包台股雙成長動能

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

半導體關稅強勢來襲？美國商務部在本周一（14日）時在聯邦公報通知中表示將著手調查半導體及相關製造設備對美國國安的影響，加上川普預告未來一周將宣布新的半導體關稅稅率，結合先前美國商務部長盧特尼克（Howard William Lutnick）提到，美國將以鼓勵的方式促使企業到美國設廠，且半導體關稅無法透過國家間的談判來豁免，希望能將先進技術留在美國。對此國泰投信表示，根據11日美國海關與邊境保護局（CBP）公布的最新指南，川普將智慧型手機、電腦等終端設備排除在新的對等關稅之外，被解讀成為蘋果等在全球皆有設廠的企業解套，其中有不少台廠因而受惠，台股此時投資價值浮現。

國泰台灣領袖50（00922）經理人蘇鼎宇表示，台股昨早盤市場氣氛得到緩解，台積電一度站回900元，電腦及週邊設備、電子通路相關供應鏈股多出現反彈走勢，但隨後在漲勢逐漸收斂，終場台股小跌收場，全球股市目前仍壟罩在川普關稅政策的巨大不確定性下，上週更上演一週內台股開盤跌停又漲停的歷史性紀錄，對沒經歷過空頭的年輕世代來說，一場血淋淋的教訓在眼前真實上演。

國外法人機構推估，在「事件性熊市」下，全球經濟若要回到過往水準，可能需要8個月至1年的時間；倘若經濟持續衰退，則可能需要約2年左右。國泰投信建議，此時投資切勿操之過急，在單筆投資上可逢低分批進場，保留手中現金部位，並且透過定期定額布局，不要輕易離場，留在場上才有機會揮棒、擊出投資的微笑曲線。

00922經理人蘇鼎宇推估，短線台股應會進入一段盤整期，如同俗語「戲棚站久就是你的」所說，投資持之以恆，才有機會化危機為轉機，在關稅影響下，投資人可趁機清理偏離基本面的股票、並看清哪些標的深具投資潛力。事實上，台股長線基本面不變，即便被課稅也能轉嫁給美國企業，AI 推動生產力仍是未來主軸，終端應用落地帶動新一波換機潮，有助需求回溫；在半導體龍頭輝達與蘋果等大型科技股引領下，台股仍有機會迎接出貨行情，包括台積電、鴻海、廣達；且不只美國對半導體產業有需求，聯發科鎖定龐大的中國市場，最新推出天璣9400+晶片挾帶具競爭力的生成式AI功能，成為企業守住年線的強大武器。

此外，在AI應用帶動下，終端設備將迎接新一輪迭代，在科技產業持續上行的前景下，金融業也有望於放款、證券投資交易與資產管理等面向下受惠，帶動後市獲利表現可期；根據14家上市金控第1季自結獲利出爐，國內金控兩大龍頭國泰金首季稅後純益達321億元，EPS 2.17元，富邦金更創下411億元紀錄，金融業獲利不受國際關稅影響。投資人可善用市值型ETF 00922，用一張不到2萬的親民價，一次掌握台股前50大企業下半場好表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 市值型

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