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享報酬率翻倍機會靠兩招 台新009806、009807 將於5月5日開募搶錢潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
在標普500指數半年線下加碼情境(資料來源：Lipper、Bloomberg)
在標普500指數半年線下加碼情境(資料來源：Lipper、Bloomberg)

美國總統川普關稅政策大轉彎，宣布對聯絡美國、希望進行談判且未採取報復行動超過75國暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，讓美股稍微鬆一口氣。分析師認為，美國優勢地位不變，美股韌性相對強，長線牛市仍可期，建議採半年線下加碼及定期定額兩策略布局美股基金，有機會享翻倍報酬率。台新標普500 ETF基金（009806）及台新標普科技精選ETF基金（009807）於5月5日開募搶錢潮。

在美股半年線下加碼情境方面，根據統計，初始100美元布局標普500指數，月底值低於半年線加碼300美元，參與28次，投資成本共計8200美元，累計資產總額達18,097美元，獲利金額達9878美元，投資報酬率高達121%；在定期定額投資美股情境方面，初始100美元布局標普500指數，每月月底100美元定期定額參與132次，投資成本共計12,100美元，累計資產總額達25,870美元，獲利金額達13,770美元，投資報酬率高達114%。

台新標普500 ETF基金（009806）經理人黃鈺民表示，整體而言，美股近期大幅修正，股市多已反應評價面與多個產業雜音，未來市場走勢取決於關稅談判最終結果、及貨幣與財政政策能否再次提供支撐，若有正向發展，則本波下跌提供極佳長線買點。建議優先挑選追蹤標普500指數的美股ETF，標普500指數涵蓋全球股市約50%的市值，最具美股代表性，且被市場公認為觀察美國大型股最好指數，涵蓋全美股市值超過八成，是逢低布局美股基金的首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

標普 美股

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