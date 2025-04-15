00919現金股利今入帳…平均每位可領7844元！意外加薪的驚喜

台股ETF股利大發送，統計共有10檔發放逾182億元現金股利，預計2326402人今早被錢香醒，平均每位可領7844元。根據CMONEY統計資料顯示，4月15日包括00919群益台灣精選高息等共10檔台股ETF發放股利，其中以年化配息率最高的00919發放106億元最多。

據了解，00919以除息前約114萬受益人數來計算，平均每位受益人可拿到9242元，等於平均每個月有3081元配息收入，也讓00919的受益人有種意外加薪的驚喜。市場法人表示，台股在經過上周大跌逾8%的大怒神震盪後，00919股價也難逃下跌命運跌破月線，目前價格來到相對低點，投資人若看好00919未來的穩定配息政策，可以趁現在甜甜價逢低把利息再滾入投資。

ETF理財達人表示，00919的受益人數今年來持續成長且不斷創新高，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。據了解，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。

00919基金經理人謝明志表示，短期在關稅戰難定調下，台股呈現區間波動的可能性仍高，不過若後續川普待達成其談判目標，也可望連帶出現降稅、減少科技監管、強化AI與美國基建等利多上桌，仍有助進一步帶動台灣相關供應鏈商表現。現階段大盤指數跌破兩萬點，PE將回到長期平均15倍水準，台灣企業本次庫存問題不如2022年嚴重，因此若逢大盤拉回，可逐步分批佈局中長線趨勢標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。