232萬人今早有錢入袋 10檔台股ETF發放股利182億元

台股ETF股利大發送，15日有10檔台股ETF發放現金股利逾182億元，預計232萬6,402受益人平均每位可領7,844元。根據統計資料顯示，今日包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）等共10檔台股ETF將發放股利，其中以年化配息率最高的00919發放106億元最多。

據了解，00919以除息前約114萬受益人數來計算，平均每位受益人可拿到9,298元，等於平均每個月有3,099元配息收入，也讓00919的受益人有種意外加薪的驚喜。法人表示，台股在經過上周大跌逾8%的大怒神震盪後，00919股價也難逃下跌命運跌破月線，目前價格來到相對低點，投資人若看好00919未來的穩定配息政策，可以趁現在甜甜價逢低把利息再滾入投資。

ETF理財達人表示，00919的受益人數2025年來持續成長且不斷創新高，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。據了解，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。

群益台灣精選高息ETF (00919)經理人謝明志表示，台股短期受到關稅影響而下跌，但美國貝森特在接受彭博社訪問時表示，這些關稅已是美國計劃施加的最高稅率（在相關國家不採取反制措施假設下）。因此後續研判接下來各國將會與美國開始啟動談判，關稅將可適度的回調。短期在關稅戰難定調下，台股呈現區間波動的可能性仍高；不過，若後續川普待達成其談判目標，也可望連帶出現降稅、減少科技監管、強化AI與美國基建等利多上桌，仍有助進一步帶動台灣相關供應鏈商表現。指數跌破兩萬點，PE將回到長期平均15倍水準，10年線位置15,000點附近，加上台灣企業本次庫存問題不如2022年嚴重，因此將可逐步分批布局中長線趨勢標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。