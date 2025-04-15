快訊

今明晴熱如夏 吳德榮：持續天乾物燥這天起水氣增 下周2波鋒面快閃

意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

熱門ETF 受益人數創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國總統川普的關稅政策超過市場最悲觀預期，引發全球市場震盪劇烈，暴跌及暴漲都寫下史詩級紀錄。不過，投資人勇於把握拉回時機進場加碼，包含國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）等在內的熱門ETF，人氣都飆出新高度。

統計共有36檔ETF受益人數創高，占所有ETF的12.5%。其中，以投資人最熟悉的台股相關標的最受資金青睞，36檔受益人創高的ETF中，台股ETF就占19檔、達半數以上。

相關受益人創高的ETF包含：國泰永續高股息170.8萬人、元大高股息142.5萬人、群益台灣精選高息119.8萬人、元大台灣50達105.6萬人、富邦台50達72.2萬人、元大台灣高息低波40.3萬人、國泰台灣領袖50達14.3萬人等。值得一提的是，四檔台股的槓桿型ETF中，就有三檔人氣創高，顯示出搶反彈的買盤也相當積極。

另外一大亮點在美國市場，有十檔美股相關ETF人氣創高，反映川普的MAGA（讓美國再次偉大），投資人也瞄準美股ETF進行布局，帶動如國泰費城半導體9.43萬人、統一FANG+達9.14萬人、元大S&P500達6.03萬人、復華S&P500成長5.93萬人等知名的ETF受益人數也創新高。其餘受益人數創下新高的ETF，四散在日股、歐洲、黃金、短債、公司債等市場之中。

國泰投信ETF研究團隊指出，川普關稅戰引發「逃命拉貨潮」，根據財政部公布的最新資料，3月出口達495.7億美元，創歷年單月新高，年增率約18.6%，連寫17紅，官員估計若不考慮關稅因素，4月出口值可能落在374億美元到393億美元。在關稅影響，不排除出口值變成年減，川普關稅政策說變就變，投資人務必留意市場變向，配置配息型商品作為下檔支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息

延伸閱讀

「最不幸一代」又遭殃！川普關稅大刀撼全球 1年齡層恐陷第三次經濟危機

外媒：川普關稅將對美企造成不可逆傷害

韓代理總統：川普下令團隊立即與「這3國」展開關稅談判

川普對中關稅頭疼！美亞馬遜賣家爆料 陸供應商提議1違法解方

相關新聞

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

熱門ETF 受益人數創高

美國總統川普的關稅政策超過市場最悲觀預期，引發全球市場震盪劇烈，暴跌及暴漲都寫下史詩級紀錄。不過，投資人勇於把握拉回時機...

股票型ETF 單周流入592億美元

近周整體股票型ETF獲592.3億美元資金淨流入，美股、亞洲、中國分別流入345.9億、245.8億、214.5億美元資...

新光推美國電力基建ETF

川普關稅政策高舉「美國製造」大旗，隨製造業回流，法人預期美國整體用電需求將持續走高。看好美國電力基建產業未來發展潛力，新...

台股活水 10檔ETF發182億股息

台股ETF股利大發送，今（15）日統計共有10檔發放逾182億元現金股利給232萬餘位受益人，在股債市現階段處於相對低檔...

0050分割案投票 4月21日截止

元大台灣50（0050）分割投票進入倒數，法人指出，分割對於增加投資便利性的好處以及質押較靈活，還沒投票的可以使用股東e...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。