熱門ETF 受益人數創高

美國總統川普的關稅政策超過市場最悲觀預期，引發全球市場震盪劇烈，暴跌及暴漲都寫下史詩級紀錄。不過，投資人勇於把握拉回時機進場加碼，包含國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）等在內的熱門ETF，人氣都飆出新高度。

統計共有36檔ETF受益人數創高，占所有ETF的12.5%。其中，以投資人最熟悉的台股相關標的最受資金青睞，36檔受益人創高的ETF中，台股ETF就占19檔、達半數以上。

相關受益人創高的ETF包含：國泰永續高股息170.8萬人、元大高股息142.5萬人、群益台灣精選高息119.8萬人、元大台灣50達105.6萬人、富邦台50達72.2萬人、元大台灣高息低波40.3萬人、國泰台灣領袖50達14.3萬人等。值得一提的是，四檔台股的槓桿型ETF中，就有三檔人氣創高，顯示出搶反彈的買盤也相當積極。

另外一大亮點在美國市場，有十檔美股相關ETF人氣創高，反映川普的MAGA（讓美國再次偉大），投資人也瞄準美股ETF進行布局，帶動如國泰費城半導體9.43萬人、統一FANG+達9.14萬人、元大S&P500達6.03萬人、復華S&P500成長5.93萬人等知名的ETF受益人數也創新高。其餘受益人數創下新高的ETF，四散在日股、歐洲、黃金、短債、公司債等市場之中。

國泰投信ETF研究團隊指出，川普關稅戰引發「逃命拉貨潮」，根據財政部公布的最新資料，3月出口達495.7億美元，創歷年單月新高，年增率約18.6%，連寫17紅，官員估計若不考慮關稅因素，4月出口值可能落在374億美元到393億美元。在關稅影響，不排除出口值變成年減，川普關稅政策說變就變，投資人務必留意市場變向，配置配息型商品作為下檔支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。