0050分割案投票 4月21日截止

元大台灣50（0050）分割投票進入倒數，法人指出，分割對於增加投資便利性的好處以及質押較靈活，還沒投票的可以使用股東e服務，最終電子投票將於4月21日23：59截止。

0050今年以來優化費用率加上長期績效表現亮眼，在上周台股回落時，投資人也勇敢挺進股市搶鑽石，0050成為優選加碼標的，單周淨申購達190.48億元，0056則為199.05億元，兩檔分居冠亞軍。

0050今年以來淨申購金額超過1,200億元，足見民眾對於0050的青睞。

0050投票分割倒數，分割後優點有二：第一，如果以1：4比例分割，現在持有250股就會變一張，未來一張約只要4萬元就可以交易，不用再零股下單，投資可望更為便利。

第二，質押較靈活，要用一張為單位，分割後門檻大幅降低，只要4萬元就多一張，而且券商可以小額借款，便利度大幅提升（https://rich01.com/yuanta-shares-pledge-loan/）。

據統計，0050共有逾百萬投資人可進行分割投票，如分割成功，依0050昨（14）日收盤價計算，將會以一比四倍分割，單張價格有機會來到約40.92元。

法人表示，因涉及投資人權益，投信公司無法直接進行分割，需要持有單位數五成投資人參與投票，且多數同意才會通過，建議投資人積極參與投票。

如果還沒有用紙本通知書回函，依照元大投信說明，直接在各大證券App點選「股東e服務」最快，投票時間至4月21日23：59。用元大投資先生App實測，點選股東e服務後按「電子投票」，就會出現0050投票案，完成約只要30秒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。