股票型ETF 單周流入592億美元

近周整體股票型ETF獲592.3億美元資金淨流入，美股、亞洲、中國分別流入345.9億、245.8億、214.5億美元資金淨流入，拉美、東歐也有小幅資金流入，但日本、歐洲分別淨流出20.3億、5.6億美元。

川普宣布暫緩90天實施對等關稅，在這90天內僅統一課徵10%關稅，加上聯準會官員安撫市場，激勵股市出現反彈。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅戰持續主導盤勢，多變難測的消息面將持續牽動投資人神經，所幸在川普宣布對中國以外國家對等關稅暫緩90天後，代表川普政府仍希望透過高關稅作為跟各國爭取美國利益的談判手段、並非最終目的。

未來一段時間進入美國與各國雙邊談判期間，不確定性將影響企業投資、消費信心及金融市場表現，美中情勢緊張也將增添美元資產波動。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示，若情況失序，聯準會準備動用手上工具來穩定市場，有望避免出現系統性危機。著眼目前仍處深受關稅消息影響的波動環境，建議投資人做好資產配置並以多元分散策略應對，但也無須過度保守避免錯失反彈，核心配置首選美國平衡及債券型基金，股市建議採取大額定期定額長期布局，首選科技、創新科技、印度及日本股票型基金，保守者可增持美元短期票券型基金做為資金停泊站。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，川普政策態度反覆，讓各國有機會與美國進行談判，根據2018年貿易戰經驗，倘若局勢不再進一步惡化，市場進入震盪打底的可能性高。且美股經過長時間的多空淬鍊，過去在風險性事件中也展現了市場韌性與強勁的恢復能力。

現階段市場已陸續反應的關稅的不確定性，甚至過度反應經濟衰退預期，然倘若後續各國協商順利、關稅政策出現轉圜契機，金融市場也有望立即做出反應，因此此時更應保持耐心，短期可採取多元分散策略，亦可先降低受到對等關稅影響度較高的產業配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。