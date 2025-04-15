新光推美國電力基建ETF

川普關稅政策高舉「美國製造」大旗，隨製造業回流，法人預期美國整體用電需求將持續走高。看好美國電力基建產業未來發展潛力，新光投信昨（14）日宣布，首檔100%投資美國電力產業的新光美國電力基建ETF（009805）將在24日開募。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，電力是美國實體經濟的硬需求，電力企業資本支出增幅有望繼續向上攀升，包括從上游發電增加儲能技術、開發先進水冷技術、中游輸電的變壓器汰舊換新、AI電力系統升級。到下游配電的電線管路地下化，以及智慧電網全面即時系統建置等，預估2026年美國電力基建資本支出將上看新台幣6兆元。

009805成分股投資範圍涵蓋美國電力上中下游產業，不僅可以涵蓋完整美國電力產業鏈外，更掌握美國本土電價年年調漲趨勢、和電力企業的資本支出年年成長商機。

新光投信董事長劉坤錫表示，川普關稅衝擊未完待續，雖然川普宣布關稅暫緩90天，期間變數仍未可知，現在最看好就是電力產業。新光美國電力基建ETF雖是股票ETF，但收益性與固定收益型商品接近，每年穩定獲利。

其次電力股受惠未來AI發展，這些電力基建股，並非看年成長率，而是看累積性，因為除了每年新增的資料中心有新用電需求，舊的資料中心還是需要用電，因此具累積特性。

台新北美收益資產證券化基金李文孝指出，黑天鵝事件爆發、地緣政治頻傳或面對通膨壓力時，基礎建設往往是投資避風港，且長期表現與股債走勢相關性低，可有效分散投資組合風險。

另一方面，雖然川普關稅政策反覆干擾市場，但主要目的是促進資金回流美國，如提高美貨的消費，或引導製造業回流、供應鏈移轉至美國，可望進一步帶動美國內需市場，有利美國基礎建設的表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。