台股活水 10檔ETF發182億股息

台股ETF股利大發送，今（15）日統計共有10檔發放逾182億元現金股利給232萬餘位受益人，在股債市現階段處於相對低檔之際，這批新資金有望再投入市場。

全球股市近期受美國總統川普對等關稅政策不確定性影響，經歷大幅下挫又強力反彈的洗禮，市場上許多台股ETF來到不錯的介入時點，此時發放現金股利有機會買到甜蜜價格。

根據統計資料顯示，4月15日包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波、大華優利高填息30等共10檔台股ETF將發放股利，其中以年化配息率最高的00919發放106億元最多。

中信投信表示，根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增13萬人，逼近1,100萬人大關，續創歷史新高，今年以來增幅達8%，顯示拉回就買的觀念已深入投資人內心。

據了解，00919以除息前約114萬受益人數來計算，平均每位受益人可拿到9,298元，等於平均每個月有3,099元配息入帳。

市場法人表示，台股在經過上周大跌逾8%的大怒神震盪後，00919股價也跌破月線，目前價格來到相對低點，投資人若看好00919未來的穩定配息政策，可以趁現在甜甜價逢低把利息再滾入投資。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股短期受到川普關稅政策影響而下跌，但美國貝森特在接受彭博社訪問時表示，這些關稅已經是美國計劃施加的最高稅率（在相關國家不採取反制措施假設下）。

後續研判，接下來各國將會與美國開始啟動談判，關稅將可適度的回調。

短期在關稅戰難定調下，台股呈現區間波動的可能性仍高，不過若後續川普待達成其談判目標，也可望連帶出現降稅、減少科技監管、強化AI與美國基建等利多上桌，仍有助進一步帶動台灣相關供應鏈商表現。

指數跌破兩萬點，PE將回到長期平均15倍水準，10年線位置15,000點附近，加上台灣企業本次庫存問題不如2022年嚴重，因此將可逐步分批布局中長線趨勢標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。