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聯邦台灣精彩50 ETF 4月16日起掛牌上市

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，由聯邦投信募集發行的聯邦台精彩50 ETF（009804），預計4月16日掛牌上市，並開放信用交易。包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達181檔。

臺灣ETF市場今年繼3月13日保德信投信新加入發行ETF行列後，4月16日有今年第二家發行首檔ETF的聯邦投信加入。

送件資料顯示，聯邦台精彩50 ETF標的指數為「富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數」，其成分股涵蓋臺灣證券市場中市值前五十大的上市公司，代表藍籌股的績效表現。

指數成分股於季度審核時設有權重上限，個別成分股權重不超過30%。

證交所指出，國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

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