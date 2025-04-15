股市大跌該買0056？網酸「錯過時機」：要存就不要想

川普關稅之亂讓大盤上周大跌8.31%，但台股ETF投資人數仍創新高，單周受益人增加最多的前4名分別為元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）。有股市新手考慮也買進0056卻猶豫不決，對此其他人不解表示「上週大跌時就該買」，直言「要存就不要想，要想就不要存」。

根據集保戶股權分散4月11日最新統計資料顯示，68檔台股ETF受益人周增13萬650人，今年來增加77萬2,794人，總人數1,099萬8,630人連續6周創歷史新高。市場還是偏愛台股高息ETF，不過還是有很多投資人趁大盤大跌買進市值型。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「0056現在該買嗎？」他自稱是一名股市新手，最近觀察到市場受關稅影響大跌，他打算定期定額買進0056，然而卻猶豫不決，又擔心繼續猶豫的同時股價又漲回原本的水位，因此上網求助。

其他人留言「上週為什麼不買？既然有定期定額，就表示是一個想要長期持有的，那上週0056跌破5年線，這麼甜的價格你反倒不敢買」、「漲的時候定期扣得很開心很安心，有個機會打折賣你卻偏偏想停扣了？好怪好怪」、「要存0056就不要想，要想就不要存」、「漲了一直買、跌了不敢買，好奇怪，先搞懂你為啥要買0056再說吧」。

不少人建議不要選擇高股息，留言「台灣ETF只推0050」、「如果你本金小高股息可以不用看了」、「認真建議別買高股息」、「人多的地方不要去」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。