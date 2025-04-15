持股0050、006208、台積電「太集中科技股」 他憂太脆弱！網勸賣出換VT

近期台股震盪劇烈，有投資人在網路上分享自身經驗，指出手中持股集中於台灣科技產業，包含0050、0052、006208與2330等標的，直言「這波股價下殺，才發現投資組合其實挺脆弱」，因此考慮從0050轉VT，其他人則建議他直接減碼更換標的。

一名網友在論壇Dcard發文表示，自己雖然仍看好未來5年內台灣科技業的表現，尤其是台積電的發展潛力，但也意識到目前資產過度集中，因此萌生將持有的ETF逐步轉換至全球型ETF「VT」的想法，以求風險更為分散。他表示：「考慮將0050、0052、006208陸續換成VT，但不確定該怎麼操作比較適合。」

針對賣出時機，原PO也透露現階段持股成本約在165元左右，是過去一年多以定期定額方式投入的結果。由於前期買進價格偏低、近期則相對較高，因此若現在一次全數賣出，部分新買進部位恐面臨虧損。他也猶豫該不該「等全部價格都轉為正報酬再賣（但不再加碼）？還是直接一口氣全部賣出？」

其他人留言「就減碼換標的啊，有什麼難操作？本來一萬買台股轉成你要的比例去VT」、「開啟交易app然後點選0050全數市價賣出，然後買VT」、「要換的話，就是賣然後買，如果你覺得現在0050是偏低，賣了虧，但你有想過VT現在也偏低嗎 難道你要等0050漲上去了，然後VT也上去了，再上來問『VT好像都漲上去了，現在可以賣0050去買嗎？』這樣嗎？」、「賣0050、買VT，不然咧？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。