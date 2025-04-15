00687B好投資不買嗎？他讚「川普最動不得」：倒債機率比中樂頭低

近期美債市場風聲鶴唳，卻有網友反向操作，力挺「00687B國泰20年美債」正是進場良機，他認為「美債市川普心頭最動不得的東西，倒債機率比你中樂透還小」。對此有人質疑他是反串，不過也有人力挺「現在買會贏很多人」，並提醒他「慢慢買」，以避免價格繼續下跌。

一名網友在PTT發文指出，目前00687B股價落在28元多區間，年配息接近5%，不僅便宜還具備長線報酬潛力，並直言「美債會倒債的機率比中樂透還低」。他表示，「好投資不買嗎？還是要追高半導體 ？鴻海殖利率5%不買，噴上來才要追嗎？」他規劃投資至年底停利。

其他人紛紛留言「你贏哲榮了」「連哲哲都貸款了你不買？」、「年底36可以團購保時捷」。另有人補充類似標的「937有6%殖利率」，也有人質疑原PO「單呢？」、「美債不如買黃金」、「大戶都在蛋雕美債就你最聰明，笑死」。

不少鄉民也分享自身經驗與看法，留言「我手上持有300多張，一直在配息要賠很難」、「現在買的成本比一堆人還低，不買傻了吧」、「我們的人房貸拿出來理財型買美債了！」然而也有網友提醒「利率與匯率風險都要考量」、「匯差可能吃掉一半獲利」、「不要鼓吹沒風險，會害人」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。