快訊

孩子的傷痛誰記得？二戰集中營倖存兒童如何重拾自我

台中大里凌晨惡火 26歲母與2幼女葬生火場...最小僅5歲

標普500指數出現「死亡交叉」3年來首見 後市可能走向為何？

00687B好投資不買嗎？他讚「川普最動不得」：倒債機率比中樂頭低

聯合新聞網／ 綜合報導
美債10年期公債殖利率日前攀升將近5%，創下今年新高。本應最安穩的債券資產崩潰，非常可能是金融系統不穩定的前兆。路透
美債10年期公債殖利率日前攀升將近5%，創下今年新高。本應最安穩的債券資產崩潰，非常可能是金融系統不穩定的前兆。路透

近期美債市場風聲鶴唳，卻有網友反向操作，力挺「00687B國泰20年美債」正是進場良機，他認為「美債市川普心頭最動不得的東西，倒債機率比你中樂透還小」。對此有人質疑他是反串，不過也有人力挺「現在買會贏很多人」，並提醒他「慢慢買」，以避免價格繼續下跌。

一名網友在PTT發文指出，目前00687B股價落在28元多區間，年配息接近5%，不僅便宜還具備長線報酬潛力，並直言「美債會倒債的機率比中樂透還低」。他表示，「好投資不買嗎？還是要追高半導體 ？鴻海殖利率5%不買，噴上來才要追嗎？」他規劃投資至年底停利。

其他人紛紛留言「你贏哲榮了」「連哲哲都貸款了你不買？」、「年底36可以團購保時捷」。另有人補充類似標的「937有6%殖利率」，也有人質疑原PO「單呢？」、「美債不如買黃金」、「大戶都在蛋雕美債就你最聰明，笑死」。

不少鄉民也分享自身經驗與看法，留言「我手上持有300多張，一直在配息要賠很難」、「現在買的成本比一堆人還低，不買傻了吧」、「我們的人房貸拿出來理財型買美債了！」然而也有網友提醒「利率與匯率風險都要考量」、「匯差可能吃掉一半獲利」、「不要鼓吹沒風險，會害人」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00687B國泰20年美債 川普 美債

相關新聞

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

股市大跌該買0056？網酸「錯過時機」：要存就不要想

川普關稅之亂讓大盤上周大跌8.31%，但台股ETF投資人數仍創新高，單周受益人增加最多的前4名分別為元大高股息…

持股0050、006208、台積電「太集中科技股」 他憂太脆弱！網勸賣出換VT

近期台股震盪劇烈，有投資人在網路上分享自身經驗，指出手中持股集中於台灣科技產業，包含0050、0052、006208…

00687B好投資不買嗎？他讚「川普最動不得」：倒債機率比中樂頭低

近期美債市場風聲鶴唳，卻有網友反向操作，力挺「00687B國泰20年美債」正是進場良機，他認為「美債市…

熱門ETF 受益人數創高

美國總統川普的關稅政策超過市場最悲觀預期，引發全球市場震盪劇烈，暴跌及暴漲都寫下史詩級紀錄。不過，投資人勇於把握拉回時機...

股票型ETF 單周流入592億美元

近周整體股票型ETF獲592.3億美元資金淨流入，美股、亞洲、中國分別流入345.9億、245.8億、214.5億美元資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。