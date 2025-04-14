聯邦台灣精彩50 ETF 自4月16日起掛牌上市並得辦理融資融券

臺灣證券交易所表示，台灣ETF市場2025年繼3月13日保德信投信新加入發行ETF行列後，4月16日即將有今年第二家發行首檔ETF的聯邦投信加入。由聯邦投信募集發行的聯邦台精彩50 (009804) 受益憑證，將於4月16日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF標的指數為「富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數」，其成分股涵蓋臺灣證券市場中市值前五十大的上市公司，代表藍籌股之績效表現。指數成分股於季度審核時設有權重上限，個別成分股權重不超過30%。

證交所表示，包含這檔ETF，集中市場掛牌上市ETF將達181檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。