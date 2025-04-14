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首檔「股債平衡型ETF」申報生效 櫃買中心拔得頭籌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，凱基投信申報募集之「凱基美國Top股債平衡ETF」已經在4月14日申報生效，並已規劃在募集成立之後，向櫃買中心申請掛牌上櫃。該檔基金將成為主管機關開放被動式多資產ETF以來，我國第一檔掛牌交易的股債平衡型ETF商品，不僅豐富了櫃買ETF的產品線，更為國內投資人帶來更多元的投資選擇。

股債平衡型ETF亦屬被動式ETF，係追蹤、模擬或複製標的指數績效表現之ETF，本次凱基投信發行之股債平衡型ETF是追蹤「NYSE TPEx美國Top股債平衡指數」，該指數是由國際知名的ICE指數公司（ICE Data Indices, LLC）與櫃買中心（Taipei Exchange）合作編製之首檔聯名指數。該檔指數是以7：3固定比例投資股票與債券，其中，股票部分投資納斯達克交易所市值排名領先的大型市值股，而債券部分則投資美國政府發行且距到期日介於3年至10年之公債，以市值加權後編製而成，指數編製具有分散投資組合波動度之特性，凱基投信以本標的指數發行上櫃多資產ETF，投資人即可透過投資這一檔商品，完成股票與債券資產配置。

櫃買中心表示，「股債雙核心」一直是櫃買中心前進的驅動力，多年來積極深耕股票市場也累積多年債券市場管理經驗，本次凱基投信以本中心與ICE指數公司聯名指數，發行國內首檔股債平衡型ETF，並選擇在櫃買市場掛牌，為市場投資人提供嶄新的投資標的，將是櫃買中心朝推動臺灣成為亞洲資產管理中心目標前進重要里程碑，櫃買中心將持續秉持服務市場的精神，尋找適合的國際夥伴進行合作。更多ETF相關資訊，投資人可透過櫃買中心網站（www.tpex.org.tw）及ETF訊息中心（https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/）查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 櫃買中心

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