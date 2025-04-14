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全台首檔股債平衡多重資產ETF凱基搶頭香

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

川普對等關稅上路，即便髮夾彎宣布75國暫緩90天施行，已為全球股市掀起驚濤駭浪的4月天。凱基投信表示，基於川普的關稅劇本還沒有寫下完結篇，可以預期第2季市場波動依舊劇烈，此時更加需要做好資產配置，全台首檔股債平衡多重資產ETF-凱基美國Top股債平衡ETF基金（以下簡稱平衡凱基美國TOP）因應市場需求問世，14日取得核准函，可望成為投資人面對多變市況的新夥伴。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，此次川普關稅戰的規模雖更勝以往，美股也成為風暴核心，但回顧過去10年全球主要市場指數表現，可以發現即便面臨2018年美中貿易戰、2020年COVID-19、2022年升息周期挑戰，歷經市場多空洗禮，以科技為主的美國NASDAQ指數長期漲幅依舊領先，過去10年繳出253%的累積報酬率，不僅優於S&P 500指數的171%，也優於成熟市場（美國以外）的26%、新興市場的13%。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊指出，以科技為主的美國NASDAQ指數得以展現出長期動能競爭力，歸因於美國作為全球經濟火車頭，得以吸引全球資本與人才匯聚，也因此更容易蓄積創新能量，進而轉化成產業與市場的成長能量，推升長期趨勢向上。

為了分享美國市場長期成長的果實，同時降低被市場一時動盪傷害的機會，凱基投信推出的平衡凱基美國TOP ETF，追蹤NYSE TPEx美國Top股債平衡指數，所追蹤指數從NASDAQ交易所上市股票中篩選成分股，從美國政府公債中篩選成分債，並分別依據市值與到期日作為篩選條件，選取股票市值排名前十的個股組成股票部位，選取到期日介於3-10年的公債組成債券部位，搭配市值計算成分股權重，最後組成股7債3多重資產ETF。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，近期風險性資產上下振幅擴大，恐慌指數VIX也創下2020年疫情後最高水準，顯示股市已部分反應關稅的不確定性，甚至過度反應經濟衰退預期。依據過往歷史經驗，危機往往也是轉機，趁市場修正過後進場，獲取正報酬的勝率也會提高。投資比的是氣長，值此市場波動加劇之際，能兼顧追求成長與抵禦下檔風險的多重資產ETF，可望成為投資路上的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 凱基 美國

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