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亂世求抗震 新光投信推出首檔電力ETF

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光投信董事長劉坤錫。本報資料照片
新光投信董事長劉坤錫。本報資料照片

市場上第一檔聚焦美國電力的ETF即將問世。新光投信今日宣布，將從4月24至29日募集新檔的ETF，尤引人矚目之處在於，儘管美國因為川普風暴驚濤駭浪，但該檔ETF堅定選擇美國電力基礎建設事業作投資，新光投信董事長劉坤錫指出，由於不論經濟好壞，電力絕對是日常生活必須，而且電力事業不能用年成長率來看，而是總體的累積，更由於電力基礎建設是公用事業，在市場高震波時，具有高度的抗震性，因此該檔ETF也不像一般的市值型ETF風險評級為RR5，而能低二級為RR3的評級。

另一個讓新光投信看好此檔ETF的潛力，在於AI的需求，一定會牽動對電力的需求有增無減；劉坤錫也分析，川普的MAGA勢將使得美國將進入一段時間的經濟震痛期，但電力類股則是在AI為主的需求帶動之下，也是唯一不下修的類股。該檔ETF由於是市值型的ETF，因此是採取季配息，而非月配息。

而對於債券的投資報酬率，新光投信先前也發行00970b投等債ETF，新光投信總經理陳文雄則建議投資人，現在該檔ETF的配息率已達7%，即使投資人當初買該檔基金是以不限用途借貸來取得資金，但扣除借貸的成本2%利率，仍有5%的利差。

陳文雄建議，已經手握債券ETF的投資人，不用急著賣，而可等配息，至於手上空手的投資人，此時進場也有逢低撿便宜的好機會。

對於美國最新的經濟情勢，尤其大陸已揚言要拋售美債，劉坤錫分析，各種資產的表現，都有顯示投資人的確出現信心危機，例如，美元匯率指數一路從102跌破百元關卡現只有99元，世界多數國家的長債殖利率走低來反應經濟衰退預期時，美國長債殖利率卻持續飆升，更反應出投資人對美債缺乏信心，也因此，才有所謂的「買方罷工」（指美債）的形容出來。

倘若以現行10%的最低關稅稅率計算，劉坤錫分析，關稅利率每增1個百分點，經濟就下降0.1個百分點，所以美國經濟成長率至少衰退1%，倘若增至20%、30%，經濟成長率甚至0成長；至於通膨率，他分析，關稅稅率10%，會使通膨率增加1%，另外美國密西根大學的最新統計顯示消費者信心指數已從97%降至50.8%、對未來一年通膨率從3月的5%預期增至6.7%，都可看出美國民眾嚴重的信心危機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國經濟

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