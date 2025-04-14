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台股反彈續航力獲挹注、透過台股ETF掌握投資契機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股ETF表現。經濟日報製表
台股ETF表現。經濟日報製表

今年以來的台股，幾乎完全受到系統風險影響，川普總統推出對等關稅破壞了股市趨勢，S&P 500與NASDAQ都已經從高點回檔 20%以上，加權指數也回檔了近15%。

美國時間4月11日晚上美國海關及邊境局（CBP）發布了第64724565號公告，將PC、手機、半導體等電子產品納入對等關稅豁免範圍內，仍需繳交10%基本關稅，對台灣電子產業為一大利多，建議投資人可透過台股ETF掌握相關供應鏈一波回彈機會。

觀察4月以來，加權指數下跌5.6%，台股ETF基金前十名表現皆優於大盤，以投信公司發行之ETF表現，富邦投信囊括三檔最多，表現最為突出，元大投信的兩檔居次，復華、國泰、中信、統一與兆豐則各有一檔入列。

富邦台50ETF（006208）經理人洪珮甄指出，4月8日國安基金宣布第九次進場，可動用額度為5,000億元，依過去八次國安基金進場經驗，進場後五日有88%的機率為正報酬，平均漲幅5.6%，進場後20日有75%的機率為正報酬，平均漲幅為6.9%。後市國安基金進場效應可期，惟因應關稅戰等不確定性，建議採分批或定時定額布局台股ETF掌握投資契機。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，這段時間股市受消息面波動高，投資人切勿緊貼消息面操作，應以中長線思維布局，以公司與產品競爭力去思考，無論接下來的景氣周期如何波動，能夠帶領投資人度過風浪的只有最績優且具競爭力的企業，在市場不確定性升高的環境下，由於ETF的成分股通常橫跨多元產業，有助於分散投資風險、降低單一產業衝擊，建可透過ETF參與台股表現，提升投資效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 國安基金

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