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聯邦台灣精彩50ETF將於16日掛牌 與萊爾富超商合作推廣

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
聯邦臺灣精彩50（009804）已於3月31日成立，預計於4月16日上市掛牌交易。聯邦投信／提供
聯邦臺灣精彩50（009804）已於3月31日成立，預計於4月16日上市掛牌交易。聯邦投信／提供

聯邦臺灣精彩50（009804）已於3月31日成立，預計於4月16日上市掛牌交易。全球股票市場近期因美國川普總統宣布的關稅政策而動盪，截至上週五，009804基金淨值仍穩坐在10元以上，表現穩健。

聯邦投信本周開始更與集團旗下萊爾富超商合作，民眾到萊爾富超商買咖啡時，可發現咖啡杯套已換成009804廣告文宣。

聯邦投信表示，此次特地與萊爾富合作，發揮集團共同合作的優勢。製作15萬個咖啡杯套，用完為止。民眾或投資人想要收藏，可趕快到萊爾富買咖啡。

美國海關與邊境保護局（CBP）11日發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧型手機及晶片都入列。

美國商務部長盧特尼克表示，智慧型手機、電腦及部分電子產品將面臨個別關稅，半導體產品也可能在一個月內納入清單。川普表示將在美國時間4月14日當周宣布半導體相關關稅措施。

聯邦投信表示，值此股票市場波動之際，009804其單一個股30%上限的設計凸顯出其抗跌能力的優勢。

009804追蹤指數直接篩選台灣市值前50大公司作為成分股，等同台灣50成分股，但在最大成分股設有30%的權重限制，主要訴求為投資台灣50成分股且分散最大持股風險的策略，而其發行價只要10元。

法人表示，雖然美國政府的新政策持續為市場帶來波動，但這種不穩定反而創造了良好的投資契機。無論是以中期投資角度或長期資產增值為考量，配置市值型產品009804作為核心持股，都可有效提升投資組合增益效果的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國商務部

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