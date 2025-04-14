亂市贏新機！新光美國電力基建ETF錢進「美．利．堅」

新光投信4月24日募集新光美國電力基建ETF (009805)，是全市場第一檔100%投資美國電力產業的美股ETF，採季配息、10元發行價，風險等級為RR3，提供一般民眾參與被動投資美國電力產業ETF，享有「投資門檻最低」、「投資成本最低」、「產業布局最齊」、「風險等級最低」優勢。

新光投信總經理陳文雄表示，2024年12月新光投信推出BBB級長天期20年以上投等債ETF-新光BBB投等債20+ETF (00970B)，獲得市場熱烈響應，募集規模近50億元，創同期間IPO募集成績亮眼的投信之一，2025年4月趁勝追擊，推出新光美國電力基建ETF，鎖定美國電力基建產業，追求「美．利．堅」投資主流：「美」代表純美國、是業界第一檔100%純粹美國電力ETF；「利」表示看好未來美國電價「年年漲升利」、基建「設備升級利」、以及川普「政策推進利」；「堅」是形容美國電力企業股性堅固，長期投資具耐震、抗波動、抵禦股災，甚至能減緩市場黑天鵝事件衝擊。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，新光美國電力基建ETF成分股投資範圍涵蓋美國電力上中下游產業，不僅可以涵蓋完整美國電力產業鏈外，更掌握美國本土電價年年調漲趨勢、和電力企業的資本支出年年成長商機。

根據美國勞工統計局統計資料顯示，美國從1980年以來，電價累積漲幅高達237.7%，升幅已超越汽油，對照美國電力及基建相關企業資本支出更逐年增加，依據Edison Electric Institute資料顯示，美國電力企業2014年資本支出還不到1,400億元，到2020年即突破千億門檻來到1,327億元、2024年更成長到1,864億元，預估2025年將突破兩千億門檻達到2,027億元。

劉恆誌表示電力是美國實體經濟的硬需求，隨世界各國響應川普政策讓製造業回流美國後，美國整體用電需求還會走高，電力企業資本支出增幅有望繼續向上攀升，包括從上游發電增加儲能技術、開發先進水冷技術、中游輸電的變壓器汰舊換新、AI電力系統升級，到下游配電的電線管路地下化，到到智慧電網全面即時系統建置等，預估2026年美國電力基建資本支出將上看新台幣6兆元。

新光投信量化投資部主管詹佳峯指出，電力是生活必需品，生活沒電萬萬不行，剛性需求十分明顯，尤其是當前AI軟、硬體需求噴發，世界各國紛紛投入鉅資大興AI資料中心等基礎建設，據了解，目前一般民眾使用1次ChatGPT提問，所需的耗電量是傳統使用Google搜尋1次的300倍，如果1億人口每日使用ChatGPT10次，將消耗約3億瓦特的用電量，約當等於一座中型城市全部人一天的用電量總額，顯示AI資料中心成吃電怪獸，電力成為AI發展之母，沒電力的話，AI也萬萬不行。

美國龐大的電力需求，不斷推動電價上漲，成為電力企業股價成長催化劑，從股市表現來看，美國電力指數近5年累積報酬率達16.9%，贏過全球電力指數的6.6%，也打敗歐洲、日本等其他市場電力指數；另外，美國電力指數從2020到2024年底共五年期間，同樣維持年年正報酬表現，展現未來美國「新國力」隱形冠軍—電力基建產業，正默默從2025年美國股市亂局中「寧靜崛起」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。