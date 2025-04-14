台股ETF受益人數再創高 美股市值型ETF投資人搶進

台股上周歷經川普對等關稅震撼，連三天重挫，隨後因政策出現轉圜又連兩天暴漲，拉出長達 2222 點的下影線，周線仍重挫8.3%。儘管市況多變，但投資人未因此失去信心，持續加碼台股ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增13萬人，逼近1,100萬人大關，續創歷史新高，今年以來增幅達8%，顯示「拉回就買」的觀念已深入投資人內心。

海外ETF方面，由於許多大型藍籌股經過這波下殺，估值逐漸回到合理點位，投資人看好這些公司未來的競爭力足以應付關稅政策及景氣循環，也紛紛透過加碼市值型ETF的方式進場，包含追蹤Nasdaq 100S與&P 500指數相關ETF，都獲投資人搶進；日本ETF方面，受惠股神巴菲特加持，日本商社ETF受益人數也逆勢成長。

債券ETF則在美債遭大幅拋售下，出現近期最大量的出脫潮。債券ETF受益人數上周銳減5.5萬人，減幅高達2.7%；今年以來受益人數減幅達6%，是表現最差的ETF類型。其中以長天期美債、投等債ETF減少人數較多，但短天期債券ETF卻逆勢增加，凸顯在資本市場不確定性大增下，投資人願意增持具類現金性質的短債，規避市場風險。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，美國總統川普上周宣布的對等關稅稅率遠高市場預期，引起資本市場震撼。然而此稅率執行可能性並不高，而川普政府也隨即宣布90天緩衝，並將稅率降至10%，帶動資本市場迎來反彈。然而，目前美國關稅政策仍相當反覆，先是海關公布豁免清單，隨後川普又在個人社交媒體上表示並無豁免，短期資訊非常混亂，台股今日雖持續反彈，但波動未減。

葉松炫指示，當前不確定因素仍多，除關稅政策外，美國公債殖利率異常攀升，也影響美國聯準會後續政策決定，短期內資本市場難脫震盪整理格局。但隨著時序進入財報季，指標性企業陸續公布財報以及營運展望，待市場情緒穩定後，可望回歸基本面。觀察美股基本面仍穩健，且根據目前資訊，川普政府針對消費性電子等影響美國內需較大的產業，應不至於課徵過高關稅，影響景氣復甦，跌深且有基本面的電子股可望止穩，建議投資人把握市場調整機會，逢低布局半導體ETF；而高股息ETF成分股囊括獲利穩健且低基期的傳產類股，也可發揮降低波動的效果。

海外ETF方面，追蹤Nasdaq 100、S&P 500以及費城半導體指數的美股市值型ETF，持續獲投資人搶進，顯示投資人認為，護城河深且具市場規模的大型股有能力度過目前市場震盪。而在日股方面，日本五大商社同樣具備抵抗景氣循環的能力，且受股神巴菲特加持，日本商社ETF受益人數也持續成長。中國信託投信基金經理人游忠憲表示，目前五大商社本益比僅在10倍左右，估值相對合理，成為市場資金青睞對象。

債券ETF方面，今年以來債券ETF頻遭投資人拋售，受益人數至今已減少12.4萬人，減幅達6%，其中又以長天期美債與投等債ETF受益人數減少最多，而0-1年短天期債ETF受益人數則持續增加。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，有市場分析指出，此次美債下跌與避險基金清倉「基差交易」有關，但整體債市流動性仍較2020年3月時好，同時FED官員也強調會迅速部署各種工具，為解決市場混亂狀況而採取的干預措施，絕對會根據需要做好準備，因此目前債市仍處震盪格局。

張瓈尹指出，當前通膨壓力雖未除，但經濟衰退風險已上升，仍使市場普遍預期聯準會將提前降息或停止縮表，因此美國公債價格逢低仍具吸引力。且相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，適合作為投資組合的核心配置。長天期美債與投等債ETF這類資產在利率下行時表現優異，並能對抗股市下行風險，提供投資組合的平衡效果。 ETF受益人數周變化。(資料來源：集保結算所，中國信託投信整理)

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