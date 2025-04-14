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美國半導體關稅大轉彎 00878受益人數突破170萬

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國泰永續高股息（00878）今年以來受益人數已增加超過15.3萬人。記者林俊良／攝影
國泰永續高股息（00878）今年以來受益人數已增加超過15.3萬人。記者林俊良／攝影

美國政府上周五宣布對智慧手機、電腦等電子產品豁免對等關稅，外界解讀有機會讓台灣半導體鬆口氣，不過白宮官員又透露，針對半導體關稅正在研擬新計劃，川普公開表示，詳情將在美國時間周一公布，並強調「我們會收到很多錢。」，讓不少業者挫咧等，國泰投信呼籲，雖然台灣的半導體具有競爭優勢，但在市場變數仍多的情況之下，重壓單一產業並不是個好選擇，建議可以布局產業配置多元的標的，國泰永續高股息（00878）即是個好選擇，今年以來受益人數已增加超過15.3萬人，最新受益人數已達170萬人，穩坐ETF受益人數冠軍寶座。

國泰永續高股息經理人游日傑點出，該基金追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，嚴選優質ESG企業，同時落實風險分散，半導體、金融保險、電腦及周邊設備族群占比各約兩成，聯詠、聯發科、華碩、聯電都是成分股之一，其中手機晶片業者聯發科因客戶大多為非美國企業，非但不受這波關稅影響，更有望享受這波轉單潮，被視為關稅戰下的大贏家，日前聯發科在深圳舉辦天璣開發者大會，會中除了發表最新旗艦晶片天璣9400+，更拋出手機AI發展的關鍵新概念，後市表現可以期待。

國泰投信ETF研究團隊指出，關稅戰也引發「逃命拉貨潮」，根據財政部公布的最新資料，3月出口達495.7億美元，創下歷年單月新高，年增率約18.6%，連寫17紅，官員估計若不考慮關稅因素，4月出口值可能落在374億美元到393億美元，關稅影響之下，不排除出口值變成年減，川普關稅政策說變就變，難保突然又來個髮夾彎，投資人務必多加留意市場變向，此時配置配息型商品能作為下檔支撐。

ETF研究團隊進一步指出，觀察8次國安進場後的股價數據，宣布進場後20個交易日平均漲幅4.9%、60日平均漲幅2.8%、240日加權指數平均漲幅約12.8%，長線上來看仍屬樂觀，建議投資人把握逢低機會進場加碼，投資時間拉長即有機會跟到之後上漲行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 關稅 高股息

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