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00919上周分4天買進10張！真星華：股市瘋狂派對後…更堅信無猜股價高低點能力

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

存股5年逐步調整投資組合，雖然摸索建構一套投資策略，實戰上仍然會害怕與擔心，不敢說策略完美必勝，邊走邊調整才是實情。畢竟這筆股票資產是將來退休生活的老本與依仗，如果虧錢就是虧我的錢，不是投資書本上寫的他人故事。

上周4月7日至11日，美國關稅政策相關新聞消息與各種分析滿天飛，台股暴漲暴跌，我還是依照「分散時間買進」的執行紀律，分4天買進10張00919，庫存平均成本降低0.07元。頭3天的跌停或大跌，未實現損失80萬元，心理上沒有任何緊張擔憂的情緒，更沒有賣出股票的念頭。

感覺自己「存股心態」有所成長，相較於以前的自己來說；不過「價差心態」一丁點長進也沒有，這波暴跌暴漲更認清這件事。反正投資策略裡面沒有「判斷後續走勢」這一項，不需要判斷分析及猜漲跌，尤其這段時間的真真假假消息不斷，我沒有總體經濟專業，自以為是的判斷那些消息有什麼用。

例如：這幾天的關稅豁免清單，起初大家很開心，結果川普說是假新聞。我思考一下：

清單為真，利多可能大漲，然後我能幹嘛？

清單為假，利空可能大跌，然後我能幹嘛？

好吧，我沒有總體經濟專業，那看專家的分析總可以吧。

專家說後勢偏樂觀，然後我能幹嘛？

專家說後勢不樂觀，然後我能幹嘛？

專家說後勢待觀察，然後我能幹嘛？

「然後我能幹嘛？」

不管關稅政策如何發展，從國際大勢無限收攏到最末端的一點-我的投資，唯一受我掌控的事只有「買進」或「賣出」的決定。

參與4月7日到11日的股市瘋狂派對後，更堅信自己沒有猜股價高低點的能力，更不可能回到賺短期價差的老路。

我能做的就是控管資金「分散時間買進」，例如定期定額、不定期不定額等，就是為了應付無法預知股價漲跌的一種買進方法，好累積張數養大金雞母，下更多的蛋，創造源源不斷買進股數或張數的資金來源。

希望我的投資策略能越來越好，通過未來無數的考驗。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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