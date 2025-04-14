川普「後母面」又來！政策翻書式變臉 00725B年化配息率逾7％穩撐劇震

美國總統川普關稅政策彷彿「春天後母面」反覆不定，美國海關與邊境保護局（CBP）11日公告豁免清單，針對20項電子產品包括電腦、手機等進口稅率不受對等關稅影響，豈料川普13日又放話關稅豁免清單是「假新聞」，強調中國是對美國最惡劣的國家，台股今（14）日早盤收復兩萬點後漲幅收斂。

市場法人表示，現階段川普政策搖擺不定，政經風險未除，市場將持續震盪，建議投資人可將資金投入投等債市場，安穩領息靜待風波平息。

川普政策反覆如春天後母面，一下雷雨、一下烈陽，導致市場劇烈震盪。圖：AI生成

觀察目前市場上共有6檔債券ETF規模突破千萬，其中包括2檔美國公債如元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）以及4檔投等債ETF如國泰投資級公司債（00725B）、群益ESG投等債20+（00937B）、元大AAA至A公司債（00751B）、元大投資級公司債（00720B），顯見台灣人愛領息，投等債相較美國公債提供較高息率，相比非投等債又有較安全的特性，從中取得絕佳平衡點，因此深受股民青睞。

若以今年4月進行除息的投等債來說，規模突破千億的有國泰投資級公司債（00725B）及元大投資級公司債（00720B）即將分別於4/23及4/21進行除息，其中國泰00725B配息金額為0.636元，若以上週五（11日）收盤價35.41元計算，單次配息率約1.8%，年化配息率直衝7.18%，息率相當優秀，狠甩00720B配息金額0.5元、年化配息率僅6%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。