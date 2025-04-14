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大跌大買！台股ETF受益人1,099萬人、連6周創高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股ETF投資人數還是創下新高。記者林俊良／攝影
台股ETF投資人數還是創下新高。記者林俊良／攝影

川普關稅之亂讓大盤上周大跌8.3%，不過台股ETF投資人數還是創下新高，根據集保戶股權分散4月11日最新統計資料顯示，68檔台股ETF受益人周增13萬人，今年來增加77.2萬人，總人數來到1,099.8萬人，連續6周創下歷史新高。

進一步觀察單檔表現來看，儘管大盤大跌，仍有27檔呈現周增加，受益人數同時創新高的共有22檔，單周受益人增加最多的前四名分別為元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）都有萬人以上的增加。整體而言，市場還是偏愛台股高息ETF，不過還是有很多投資人趁大盤大跌買進市值型ETF。

群益台灣精選強棒主動式ETF經理人陳沅易表示，從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。整體投資策略上仍為逢低分批布局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志強調，目前台股指數跌破所有均線之下，盤勢需以盤代跌，但融資金額已大幅減少至2,300億元水準，在籌碼沉澱下有利後市多方格局，靜待盤勢打底。台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股指數

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