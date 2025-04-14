國民ETF00878火力全開！重返4000億規模 小額散戶狂湧創新高

美國總統川普近日拋出對等關稅政策，迅速引爆全球金融市場震盪。台股連續三個交易日重挫，大盤跌幅逼近三成，形成近年少見的快速修正。儘管市場陷入恐慌情緒，仍有大批投資人選擇逆勢加碼，顯示特定ETF憑藉穩健結構與基本面，仍受資金青睞。

其中，國泰永續高股息ETF（00878）展現出強大抗壓力，不僅在跌勢中穩住腳步，更吸引大量散戶進場布局。根據最新資料，00878資產規模已重回4,000億元以上大關，受益人數突破170萬人，穩坐「國民高股息ETF」寶座。

與追求短期高殖利率的產品不同，00878所追蹤指數強調企業三年平均每股盈餘（EPS）與 ESG 評分雙重門檻，最終篩選出30檔具備穩健經營與永續潛力的台股公司，打造出一套兼具防禦與成長的選股邏輯。這使得00878在市場下跌時仍具韌性，不易被單一產業或個股拉下。

產業配置方面，00878維持高度分散，涵蓋電子、金融、電信等關鍵產業。其中，聯發科為第二大持股，金融股占比約23%，再加上電信族群的穩定性，共同構成抗波動的核心結構。

此外，金融業強勢回溫也為00878帶來正向支撐。根據統計，14家上市金控今年前2月累計稅後純益已達1,050億元，儘管3月金融市場略顯震盪，但第一季整體獲利仍有望挑戰同期歷史次高紀錄。法人推估，若全年營運持穩，有望讓金融股的整體配息金額再創新高，進一步挹注00878的配息能力。

此次台股快速修正，不少高股息ETF表現落後，00878展現出「抗跌＋人氣」的雙重優勢。據觀察，小額投資人（5張以下）人數明顯攀升，顯示散戶在空頭市中依然選擇進場，視其為長線核心配置。

綜合來看，00878不僅在績效上守住基本面，亦獲得市場高度信任，在震盪行情中成為資金避風港。隨著股市逐漸消化政策風險，投資人若尋求「可攻可守」的資產標的，00878仍是不容忽視的選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。