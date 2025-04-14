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00878、00713逆風撐住陣腳！投資者日記狠批：殖利率低又跌深的月配息ETF沒救了

聯合新聞網／ 投資者日記
股市示意圖。記者曾原信／攝影
股市示意圖。記者曾原信／攝影

＊原文發文時間為4月11日

本週台股崩盤，正好可以檢視近二年才成立的高股息ETF面對空頭市場的表現如何。季配息部分00731、00713、00878跌幅小於大盤月配息部分有00939、00944跌幅小於大盤，其中季配息平均比月配息跌的還要少。

3、6、9月死亡之組，仍然還是我們常常推薦的00713一枝獨秀。00915跌幅與大盤相同，顯示其標榜的低波動策略並沒有發揮效果，已經從我們推薦可長期投資的ETF名單中刪除。00919、00918跌幅超越大盤，跟我們之前的分析差不多。

2、5、8月組，00731、00878表現非常亮眼，我們還是只推薦00878作為長期投資的標的。

1、4、7月組，從缺。

月配息部分，幾乎全軍覆沒包辦後段班。多頭漲得比大盤少，空頭跌得比大盤多，殖利率又少的可憐，做為高股息ETF可說毫無存在價值。生雞蛋沒有，拉雞屎一堆，我們一律不推薦任何的月配息ETF。

◎本文內容已獲 投資者日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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