00878、00713逆風撐住陣腳！投資者日記狠批：殖利率低又跌深的月配息ETF沒救了

＊原文發文時間為4月11日

本週台股崩盤，正好可以檢視近二年才成立的高股息ETF面對空頭市場的表現如何。季配息部分00731、00713、00878跌幅小於大盤；月配息部分有00939、00944跌幅小於大盤，其中季配息平均比月配息跌的還要少。

3、6、9月死亡之組，仍然還是我們常常推薦的00713一枝獨秀。00915跌幅與大盤相同，顯示其標榜的低波動策略並沒有發揮效果，已經從我們推薦可長期投資的ETF名單中刪除。00919、00918跌幅超越大盤，跟我們之前的分析差不多。

2、5、8月組，00731、00878表現非常亮眼，我們還是只推薦00878作為長期投資的標的。

1、4、7月組，從缺。

月配息部分，幾乎全軍覆沒包辦後段班。多頭漲得比大盤少，空頭跌得比大盤多，殖利率又少的可憐，做為高股息ETF可說毫無存在價值。生雞蛋沒有，拉雞屎一堆，我們一律不推薦任何的月配息ETF。

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