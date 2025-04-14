台股底部已現？郭哲榮出手400張0050：用錢愛台灣與國安基金並肩作戰

知名分析師郭哲榮近日公開表示，用理財型房貸大舉買進元大台灣50（0050）400張（花費約6400萬左右），不僅喊出「用錢愛台灣」，更坦言這次是與國安基金「並肩作戰」，看好台股底部已現。他強調，這波資產調整是基於對美債、市場氛圍以及川普政策的綜合研判，並強調不建議一般投資人用槓桿操作。

郭哲榮指出，美國總統川普近期強硬推動關稅政策，其實背後最核心的目的就是「要救美債、要收錢」，因為川普比起股市，更在乎的是美國公債，「他旁邊的大將，商務部長等人，手上都持有大量美債，自然關心。」

美債免擔心 股市反而該擔心買不到！

他表示，川普除對外加關稅，也同步實施對富人與企業的減稅政策，這些措施的本質就是為了穩住美債市場。因此，他認為，美債「不用太擔心」，反而是「股市要擔心，因為怕你買不到」（因為上漲速度又急又快）。

儘管如此，郭哲榮強調，他不建議投資人透過槓桿方式進場。他自己雖然用「用理財型房貸去買0050」，但也直言「拜託大家不要這樣做」。分享此波進場的背後動機，是希望以實際行動表達對台灣股市的信心，「我愛台灣，這次跟國安基金一起進場。」

他強調自己並沒有將自己的美債部位賣掉轉0050，重申自己沒有違背承諾。「我是郭哲榮，我信守承諾。不能虧損賣掉美債換0050，否則會被網友念、很丟臉。」不過他也坦言，若從交易策略角度來看，確實是合理的資產轉移，「賠6%的美債換回檔超過30%的0050，這操作邏輯沒問題。」

0050進場價格160.37元

郭哲榮透露，他的0050買進價位大約在160.37元附近，帳號「9A9J」進場歡迎網友驗證，並強調數據真實，若有造假「我賠1億！」他表示，截至當日（11號）目前帳上已經現賺超過100萬元，獲利900萬甚至破千萬才會出場走掉。

針對行情判斷，他認為台股的大盤底部已確立，「最壞的已經過去了。」他認為川普在當前國際情勢下，已不太可能再祭出更高關稅「川普現在還敢課30%、40%的關稅嗎？不敢了，那不就代表最壞的已經過去了嗎？」

台股底部95％以上已確定 最壞情況已過

他進一步表示，過往自己偏好「左側交易」，也就是逢低買進，但這一次情勢不同，「這次川普太恐怖了，如果他關稅堅持到底，台股跌到萬點也不是不可能。」所幸目前觀察川普態度已趨緩，因此這波他反而採取「逢高追進」策略。

對於未來走勢，郭哲榮認為今年大盤低點應落在17,306點附近，「不敢說百分之百，但我有95%以上的信心，因為我們工作性質不能說100%。」

最後他感性表示：「我用錢來愛台灣，我用借錢來愛台灣。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。