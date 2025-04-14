美債避險神話動搖？辣媽「三大風險」：非絕對安全但仍是不可取代的核心資產

過去一週，全球金融市場顯著震盪，連帶讓我們長期信任的資產——美國公債，也出現了罕見的波動。看了幾則令人擔憂的新聞之後，我加上了自己觀察債市的心得，整理給大家參考，文章有點長，但很輕鬆閱讀，我相信對債券投資人會很有幫助。

根據 Bloomberg報導，美債近期的表現甚至出現與風險資產（如股票、加密貨幣）同步下跌的狀況，這打破了過去「股跌債漲」的避險規律，市場開始質疑：美債是否仍是全球最安全的資產？

這次市場動盪的主要原因：

1.川普政府推出強硬的關稅政策，引發全球貿易摩擦，政策不確定性上升。 2.通膨疑慮升溫，讓聯準會降息的決策陷入兩難。 3.美債海外投資人可能拋售美債，例如日本、中國等。（但這部分只是猜測 並沒證據 也沒有數據） 4.避險基金的技術性交易（如基差交易、利率交換）大幅拆槓桿，加劇市場拋售美債

市場正在傳遞一個訊號：「投資人對美債的信任，已不再無條件。」

美債真的不安全嗎？我們該如何看待美國公債？

我想補充一個核心觀念：

美債的角色，不只是避險工具，更是整個金融系統的定錨。

它具備以下地位與功能：

1.全球唯一的「無風險資產」，是所有金融資產（股票、公司債、房貸利率等）定價的基準 2.發行量最大（遠勝過德國、英國），流動性最佳的資產，日交易量高達6-7兆美元。 3.美元是全球儲備貨幣，美債是央行與機構的主要儲備工具

因此，市場對美債的質疑是對美國財政與政策的一記警鐘，但我們不應誤解為「美債即將崩解」。它的償債能力仍是良好的狀態，只是過去那「美債絕對安全」的信任正被重新定價。

當大家談到「美債是安全的」時，我們藉此重新檢視這句話的真正含義。

首先，安全並不代表價格不會波動。尤其在近期高通膨與美元貶值的不確定環境下，美債的價格波動明顯擴大。第二，美債雖然是相對安全的資產，但並不是完全無風險。

美債的風險來自三個層面：

信用風險：目前美國政府償債能力仍良好，信用基礎穩固； 利率風險：當利率上升時，債券價格會下跌，且天期越長，價格波動越劇烈； 匯率風險：台灣投資人若以新台幣換美元投資，還需面對匯率變化帶來的淨值起伏。

總結來說，美債仍具防禦性，但不是絕對穩定；理解商品的本質與風險，讓投資更成熟穩健

假設你已經投資了美債，現在應該怎麼做？

首先，請記住：

短期內的波動是難免的，但拉長時間來看，債券仍是一個比股票波動小、適合穩健配置的資產。

具體來說，我會建議：

1.不要急著殺低或出清核心債券部位

若資金無急用，我會繼續持有，等待市場短期衝擊結束。

2.控制利率風險

若擔心波動過大，可適度調整至短天期（如1–3年）ETF或個債，以降低利率敏感度。 但短天期債券，近期會因為美金匯率波動劇烈，價格也會有波動。

3.不要全押單一資產類別

可考慮搭配部分高評級公司債、全球債券、作為輔助配置

若殖利率升高帶來投資的誘因，可考慮分批加碼核心債部位（例如20年以下美債ETF）。以上只是建議，投資人還是需要依照自己風險承受度來調整投資部位。

結論

美債價格短期可能持續動盪，但仍是相對安全的資產。但經過這樣動盪的一週，請大家檢視這樣的報酬是否值得你承擔這樣的價格風險。或者，藉由這樣的動盪，你是否學到更多債券投資的經驗，讓你可以持續穩健投資（這是最重要的）。

我們不能對市場動盪視而不見，但我們也知道：

投資不是一天的賽跑，而是一場漫長的旅程。

這次對美債的質疑，是對美國政策與財政的提醒，也是我們資產配置再思考的契機。我也會持續密切追蹤、分析。（因為美債也是我非常重要的投資）

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。