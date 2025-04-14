00878、00919、0056…回檔市場最需資金時果斷出手！小犬：留在市場者才是真正贏家

這次的回檔，對我來說反而是一次檢驗紀律的機會。市場重挫時，我沒有選擇恐慌出場，而是按照原本的計畫，啟動了我一直以來講的策略：「殺豬公、砸撲滿、找口袋」，在市場最需要資金的時候，我果斷出手，加碼0056、00878、00919等高股息ETF。

現在看起來，00919已經開始轉正，這正是逢低佈局的成果。我始終相信，能撐到最後一刻、留在市場的人，才是真正的贏家。投資不是比誰跑得快，而是比誰跑得久。我做的是有紀律、有策略的長期投資，而不是追漲殺跌的投機行為。

從目前的帳面來看：

0056 元大高股息：雖然目前報酬率為 -7.34%，但我知道它背後的成分股具備穩定配息能力，這只是短期波動。 00878 國泰永續高股息：報酬率 -3.95%，但殖利率優異，且選股偏向永續、低波動類型，我會持續定期佈局。 00919 群益台灣精選高息：目前報酬率 +1.60%，說明我這波加碼的時機是對的，也證明這檔ETF在市場回穩時具備彈性。 00922 國泰台灣領袖50：報酬率雖然是 -14.55%，但我很清楚，這是市值型ETF，波動大是正常的。它代表的是未來的成長力，只要台灣科技股回神，它就會是我資產成長的重要引擎。

我清楚自己在做什麼，也知道這條路的風險與機會。我不是為了一時的上漲而買入，而是看中這些資產長期穩定的現金流與價值回升潛力。

這次回檔，我再次證明了一件事：當別人恐懼，我選擇勇敢；當市場低迷，我選擇進場。

我會持續觀察市場走勢、利率變化、以及成分股基本面，動態調整配置。同時，保持現金調度彈性，為下一次低點做準備。

這場仗還沒結束，但我已經站在正確的位置上。

安心買好股，閒錢投資最放心。

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