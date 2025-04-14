快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢很好」：財庫瞬間飽滿

大阪萬博開幕！是經濟翻身機會還是加速衰退？

NBA／史上第7支！雷霆豪取68勝 淨勝分、橫掃21隊創歷史紀錄

00878、00919、0056…回檔市場最需資金時果斷出手！小犬：留在市場者才是真正贏家

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

這次的回檔，對我來說反而是一次檢驗紀律的機會。市場重挫時，我沒有選擇恐慌出場，而是按照原本的計畫，啟動了我一直以來講的策略：「殺豬公、砸撲滿、找口袋」，在市場最需要資金的時候，我果斷出手，加碼0056、00878、00919等高股息ETF。

現在看起來，00919已經開始轉正，這正是逢低佈局的成果。我始終相信，能撐到最後一刻、留在市場的人，才是真正的贏家。投資不是比誰跑得快，而是比誰跑得久。我做的是有紀律、有策略的長期投資，而不是追漲殺跌的投機行為。

從目前的帳面來看：

0056 元大高股息：雖然目前報酬率為 -7.34%，但我知道它背後的成分股具備穩定配息能力，這只是短期波動。

00878 國泰永續高股息：報酬率 -3.95%，但殖利率優異，且選股偏向永續、低波動類型，我會持續定期佈局。

00919 群益台灣精選高息：目前報酬率 +1.60%，說明我這波加碼的時機是對的，也證明這檔ETF在市場回穩時具備彈性。

00922 國泰台灣領袖50：報酬率雖然是 -14.55%，但我很清楚，這是市值型ETF，波動大是正常的。它代表的是未來的成長力，只要台灣科技股回神，它就會是我資產成長的重要引擎。

我清楚自己在做什麼，也知道這條路的風險與機會。我不是為了一時的上漲而買入，而是看中這些資產長期穩定的現金流與價值回升潛力。

這次回檔，我再次證明了一件事：當別人恐懼，我選擇勇敢；當市場低迷，我選擇進場。

我會持續觀察市場走勢、利率變化、以及成分股基本面，動態調整配置。同時，保持現金調度彈性，為下一次低點做準備。

這場仗還沒結束，但我已經站在正確的位置上。

安心買好股，閒錢投資最放心。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00922國泰台灣領袖50ETF基金

延伸閱讀

股災的這一週！存股哥：黃金「絕望時期的貨幣」資產穩定器

半導體關稅明公布！他指「強勢乙方台積電」不受影響 網卻憂股價先動

00878跌到18塊幾個人敢All In、大量買進？小師傅：第四天已i珍食、湊足睡公園用品

川普關稅反轉釋利多！台灣半導體出口獲喘息空間…台股準備起飛？

相關新聞

00878、00919、0056…回檔市場最需資金時果斷出手！小犬：留在市場者才是真正贏家

「殺豬公、砸撲滿、找口袋」，在市場最需要資金的時候，我果斷出手，加碼0056、00878、00919等高股息ETF。

00878跌到18塊幾個人敢All In、大量買進？小師傅：第四天已i珍食、湊足睡公園用品

第四天，我已經進入戰鬥狀態，開始吃I珍食便當和湊足睡公園的用品，心裡想著要跟它比誰的氣長了。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

台股高息ETF 抗震

台股近三年出現四次較大修正，今年農曆年後開始的這波修正至低點，台股下跌超過二成，高股息ETF則平均下跌16.7%，顯見台...

黃金、白銀ETF 四檔悍

受美國總統川普關稅政策影響，美國消費者信心指數急挫、通膨預期上升，帶動黃金、白銀連袂走高。法人認為，全球市場動盪之際，貴...

第三檔！群益台灣精選強棒主動式ETF 5月5日開募

2025年是台灣主動式ETF元年，投信業者摩拳擦掌，擁有30年台股研究與投資操作經驗的群益投信將發行的「群益台灣精選強棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。