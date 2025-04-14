台股高息ETF 抗震

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股近三年出現四次較大修正，今年農曆年後開始的這波修正至低點，台股下跌超過二成，高股息ETF則平均下跌16.7%，顯見台股遭遇明顯跌勢時，高股息ETF平均都能較台股加權指數抗跌，建議投資人定期定額分批布局。

統計台股過往四次較大的修正，分別為：2022年第3季台股下跌15.9%，高股息ETF平均下跌10.7%；2023年第3季台股下跌6.1%，高股息ETF平均下跌2.5%；2024年7月台股下跌18.3%，高股息ETF平均下跌13.2%。

凱基優選高股息30（00915）ETF研究團隊表示，今年來在市場逆風加劇影響下，族群表現出現大洗牌，平均以高股息族群表現優於大盤表現，大盤表現又優於電子族群。若以評價面來看，由於去年漲多個股今年以來遭遇市場修正，因此今年以來低評價個股表現也相對優於高評價個股。

展望後市，凱基優選高股息30ETF研究團隊指出，台股歷經這波劇烈修正，若加計關稅影響，未來12個月預估本益比有機會來到14.1倍，相較過去18年台股本益比平均14.31倍的水準，將低於長期平均，台股長期投資價值浮現。

只是對等關稅變數仍存，對台股未來12個月企業獲利成長性會產生多少影響也仍待觀察，因此建議可先留意兼具低波動與高股息特性的投資標的，強化資產配置中的防禦部位，並以定期定額分批布局的方式，分散風險、延長對市場震盪的抵禦能力。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，台股2022第4季以來的牛市表現，推升不少個股評價，儘管有投資人荷包滿滿，但若要加碼，也不免擔心估值過高。此外，也有部分投資人看著高股息的誘人配息，但又擔心投資成本偏高。因此，近期股價的大幅修正，儘管高股息ETF的成分股也受到劇烈影響，但也提供了投資人布局良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息

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