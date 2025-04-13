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00878跌到18塊幾個人敢All In、大量買進？小師傅：第四天已i珍食

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00878跌到18塊幾個人敢All In、大量買進？小師傅：第四天已i珍食、湊足睡公園用品

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

本週台股從地獄到天堂，寫下史上最大跌幅與最大漲點紀錄，我相信經過這次，以後不論是投資還是借貸，大家都會更加謹慎小心，因為真的沒有什麼事情是不可能發生的。

自己回想起這一週的心情
第一天看到跌停
我並沒有什麼感覺，還在打哈哈。

第二天開始看到還繼續跌，覺得不對了，我趕快把所有股票去增加維持率。

第三天還在繼續跌，我開始意識到，這已經不是開玩笑了，資金真的要好好控管才行

第四天，我已經進入戰鬥狀態，開始吃I珍食便當和湊足睡公園的用品，心裡想著要跟它比誰的氣長了。

可是沒想到，川普突然開金口，宣布暫緩關稅90天，直接帶動週四大反彈，上漲1608點，+9.25%（史上最大單日漲點）

第五天持續反彈，這週最終收在19,528點。

這ㄧ週真的像洗了一場三溫暖
可以同時看到跌停和漲停
也真的是值了。

經過這次回檔，是一場很棒的市場考驗，也是真實的壓力測試，就算我們真的都知道股市長期終究會創新高，但真正碰到空頭，要熬多久時間，你根本不知道，當下的恐懼、市場的各種雜音，會讓你失去判斷能力，你會害怕自己的資產會歸零，各種恐懼都會浮現出來。

以這週這種恐慌的市場氣氛，看到18塊的00878，真的有幾個人敢All In、大量買進？所以我說，真正能在低點出手的人，是真勇者，無誤。

紀錄這一週歷史

從週一高點約21,300點
一路跌到週三收盤17,391點
累計下跌約3,900點（跌幅約18%）

4/7（一）
開盤：20,153.57｜收盤：19,232.35
跌 2,065.87 點（-9.70%）
台積電開盤即跌停，逾 1,700 檔跌停！創歷史紀錄。

4/8（二）
開盤：19,064.47｜收盤：18,459.95
跌 772.40 點（-4.02%）
→跌勢持續，但賣壓略緩，仍超過770檔跌停。

4/9（三）
開盤：18,337.44｜收盤：17,391.76
跌1,068.19點（-5.79%）
→國安基金進場首日，仍難止跌，跌停檔數近900！

4/10四）
開盤：19,006.85｜收盤：19,000.03
漲1,608.27 點（+9.25%）
→川普宣布暫緩關稅，台股強彈創史上最大單日漲點！

4/11五）
開盤：18,772.50｜收盤：19,528.77
漲528.74 點（+2.78%）
→雖早盤下跌，但收盤大反彈，週線最終跌1,769點

重大事件關鍵整理

1.美國宣布對台商品加徵32%關稅
引爆台股史上最慘暴跌

2.川普發文安撫市場宣布
暫緩關稅90天→帶動週四大反彈

3.國安基金於4/9正式進場護盤
歷史第九次啟動

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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