00878跌到18塊幾個人敢All In、大量買進？小師傅：第四天已i珍食、湊足睡公園用品
本週台股從地獄到天堂，寫下史上最大跌幅與最大漲點紀錄，我相信經過這次，以後不論是投資還是借貸，大家都會更加謹慎小心，因為真的沒有什麼事情是不可能發生的。
自己回想起這一週的心情
第一天看到跌停
我並沒有什麼感覺，還在打哈哈。
第二天開始看到還繼續跌，覺得不對了，我趕快把所有股票去增加維持率。
第三天還在繼續跌，我開始意識到，這已經不是開玩笑了，資金真的要好好控管才行
第四天，我已經進入戰鬥狀態，開始吃I珍食便當和湊足睡公園的用品，心裡想著要跟它比誰的氣長了。
可是沒想到，川普突然開金口，宣布暫緩關稅90天，直接帶動週四大反彈，上漲1608點，+9.25%（史上最大單日漲點）
第五天持續反彈，這週最終收在19,528點。
這ㄧ週真的像洗了一場三溫暖
可以同時看到跌停和漲停
也真的是值了。
經過這次回檔，是一場很棒的市場考驗，也是真實的壓力測試，就算我們真的都知道股市長期終究會創新高，但真正碰到空頭，要熬多久時間，你根本不知道，當下的恐懼、市場的各種雜音，會讓你失去判斷能力，你會害怕自己的資產會歸零，各種恐懼都會浮現出來。
以這週這種恐慌的市場氣氛，看到18塊的00878，真的有幾個人敢All In、大量買進？所以我說，真正能在低點出手的人，是真勇者，無誤。
紀錄這一週歷史
從週一高點約21,300點
一路跌到週三收盤17,391點
累計下跌約3,900點（跌幅約18%）
4/7（一）
開盤：20,153.57｜收盤：19,232.35
跌 2,065.87 點（-9.70%）
→台積電開盤即跌停，逾 1,700 檔跌停！創歷史紀錄。
4/8（二）
開盤：19,064.47｜收盤：18,459.95
跌 772.40 點（-4.02%）
→跌勢持續，但賣壓略緩，仍超過770檔跌停。
4/9（三）
開盤：18,337.44｜收盤：17,391.76
跌1,068.19點（-5.79%）
→國安基金進場首日，仍難止跌，跌停檔數近900！
4/10四）
開盤：19,006.85｜收盤：19,000.03
漲1,608.27 點（+9.25%）
→川普宣布暫緩關稅，台股強彈創史上最大單日漲點！
4/11五）
開盤：18,772.50｜收盤：19,528.77
漲528.74 點（+2.78%）
→雖早盤下跌，但收盤大反彈，週線最終跌1,769點
重大事件關鍵整理
1.美國宣布對台商品加徵32%關稅
引爆台股史上最慘暴跌
2.川普發文安撫市場宣布
暫緩關稅90天→帶動週四大反彈
3.國安基金於4/9正式進場護盤
歷史第九次啟動
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