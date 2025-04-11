黃金、白銀ETF 四檔悍

受美國總統川普關稅政策影響，美國消費者信心指數急挫、通膨預期上升，帶動黃金、白銀連袂走高。法人認為，全球市場動盪之際，貴金屬行情相對看好，可留意期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）等ETF相關權證靈活操作。

期元大S&P黃金ETF研究團隊表示，全球央行持續買入黃金以及地緣政治風險的避險需求，有利貴金屬表現。根據聯準會（Fed）最新經濟預測，已調降2025~2027年經濟成長率，利率點陣圖則是顯示至2027年都將處於緩步降息階段，加上即起縮減量化緊縮幅度，顯示Fed已經關注關稅戰對經濟的殺傷力，經濟成長趨緩、降息與放鬆流動性的背景明示了黃金的長多格局。

川普就任以來，關稅戰爭環環相扣，政策步調明顯快於前個任期，使黃金成為投資顯學。不過，近期金價累積漲幅已高、且川普政策的反覆無常可能造成短線震盪加大，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

期元大道瓊白銀ETF研究團隊指出，白銀與黃金最大的差異就在愈來愈強化的工業屬性，全球白銀市場2021~2024年已連續四年供不應求，顯示白銀於科技產業及能源轉型的用途愈形重要。

牛津經濟研究院預估，未來十年白銀的工業需求將成長46%、珠寶和銀器需求將分別成長34%和30%，需求成長應有助於白銀長期表現。不過銀價短線波動劇烈，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律。

權證發行商建議，看好期元大S&P黃金、期元大道瓊白銀可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。