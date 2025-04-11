市場亂流中主動式ETF成應變利器 群益這檔ETF下月5日開募
美國對等關稅政策引發全球市場震盪連帶衝擊台股。業者指出，台股歷經多次景氣循環與系統性風險考驗，長線趨勢依舊向上，尤其在AI發展與內需支撐下更具支撐力，而主動式台股ETF（指數型股票基金）具備動態調整投資組合的彈性，可隨時因應市場變化進行調整。
群益投信將推出「群益台灣精選強棒主動式ETF」，已於日前獲金管會核准，預計自5月5日展開募集，每股發行價格為新台幣10元，保管銀行為中國信託商業銀行，並採季配息機制。
群益投信指出，近年台股ETF成為投資主流，市值型與高股息ETF各有擁護者，在規模與受益人數上都有爆發性的成長，現今在主動式台股ETF的加入下，將提供投資人布局台股行情的新選擇。尤其以今年來看，川普關稅大刀引發全球股市大震盪，產業供應鏈也須做出相對應的調整，在塵埃尚未落定前，預期市場波動延續，不過基於AI長線趨勢未變、內需也有支撐，台灣科技股與非電族群仍具備投資機會，因此現在更適合以主動式台股ETF介入。
群益台灣精選強棒主動式ETF經理人陳沅易表示，主動式台股ETF的優勢在於投資組合可隨時因應市況進行動態調整，像是近期美國對等關稅議題令金融市場波動劇烈，台股同樣深受牽動，這也更加突顯出在政策雜音紛擾籠罩下，主動操作、彈性調整持股風格來應對多變局勢的必要性。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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