群益台灣精選強棒主動式ETF 5月將募集、發行價格10元

今年是台灣主動式ETF元年，投信業者摩拳擦掌，群益投信將發行的「群益台灣精選強棒主動式ETF」日前獲得金管會核准募集，預計5月5日展開募集，每股預計發行價格為10元，保管銀行為中國信託商業銀行，採取季配息機制，結合經理人主動操作與ETF的交易便利性、投資組合透明等優勢，提供投資大眾台股ETF投資新選擇。

群益投信台股主動式ETF研究團隊表示，台灣ETF市場發展至今超過20年，民眾對ETF投資已不陌生，近年來台股ETF更是蔚為投資主流，市值型與高股息ETF各有擁護者，在規模與受益人數上都有爆發性的成長，現今在主動式台股ETF的加入下，將提供投資人佈局台股行情的新選擇。

尤其以今年來看，川普關稅大刀引發全球股市大震盪，產業供應鏈也須作出相對應的調整，在塵埃尚未落定前，預期市場波動延續，不過基於AI長線趨勢未變、內需亦有撐，台灣科技股與非電族群仍具備投資機會，值此之際更適合以主動式台股ETF來介入，透過經理人與投研團隊的判斷與操作，靈活應對市況變化與提前掌握產業復甦輪動機會，尋求創造超額報酬。

群益台灣精選強棒主動式ETF經理人陳沅易表示，主動式台股ETF的優勢在於投資組合可隨時因應市況進行動態調整，像是近期美國對等關稅議題令金融市場波動劇烈，台股同樣深受牽動，這也更加突顯出在政策雜音紛擾籠罩下，主動操作、彈性調整持股風格來應對多變局勢的必要性。

「群益台灣精選強棒主動式ETF」採取質化與量化策略雙管齊下，嚴選具備股價成長潛力之標的，並透過排除與增益因子來落實汰弱留強，強化投資組合動能與追求超額報酬的能力。

陳沅易指出，短期來看，在關稅影響下，台股動盪跑不掉，不過回顧過往台股也歷經多次景氣循環與系統性風險考驗，在投資題材多元下，長期仍維持向上趨勢，因此現階段主動選股更顯重要，短期拉回正是可主動出擊、把握中長期逢低佈局契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。