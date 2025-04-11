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降費用率奏效！最新定期定額排行榜出爐0050續霸冠軍 006208轉衰退

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

市場熱門ETF指標排行榜出爐，根據證交所最新定期定額排行榜顯示，0050 3月交易戶數月增3.1萬續稱霸，006208則月減逾1萬轉衰退，顯見0050「優化費用率」確實使投資人轉向更低成本真的有差，市值型ETF投資「加扣、轉扣、新扣」成長動能高度集中於0050。

此外台股面對川普貿易亂流，投資人持續逢低撿鑽石進行加碼，本周截至4月10日，0050、0056分別獲228億、188億元淨申購、今年以來1217億、887億元，均為全市場前二。

針對現階段市況的進場策略，法人建議此時不需猜低點，也不用過度選股，因為高機率是權值股領先止穩，因此直接買0050等市值型ETF即可，且善用定期定額優勢三大優勢，包括小額扣款即可投資，可分散單筆進場的資金心理壓力；持續投入資金，增加扣在相對低檔位置機率；長期來看能夠買在平均成本，不用預測高低點。

0050優化費用率獲得市場資金關注，預計在完成分割後將掀一波議題。法人指出，0050分割議案須持有股數五成以上投資人同意才能進行，有投票資格的投資人可在4月21日前，透過證券APP點選「股東e服務」進行電子投票。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

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