00713五星首選…圖表證明從空撐到多頭都很強！股添樂：幫我媽用00878搭配

有網友呢發文求救，問大家說：「有1000萬，分別去買了00878、0056跟00919，然後每個月可以領息9萬塊」

今年的高股息ETF，目前看起來當然是相對抗跌，跟市值型的ETF比較起來，抗跌的功能蠻強的。

但不知道呢？這網友這樣做法和配置，三檔ETF這樣領息，是未來這幾年可以繼續做的嗎？

其實這類商品，設計初衷就是讓大家長線持有、定期定額的操作！

我自己主觀認為，今年這類高股息ETF，不要講排名前面幾檔的，應該但凡所有的高股息ETF，我覺得它們今年的表現會贏過大盤。

不是因為它們比較會漲，是可能會比較抗跌一點。

因為這類高股息ETF，其實大部分都是持有這種高股息的成本股，不像是現在主要下跌的科技股。科技股的持股比重比較少。

所以這類商品其實今年的表現會相對抗跌。但這麼多選擇裡面要挑哪一檔？

像00919、00878或0056，那到底比例要怎麼配、資金要怎麼分配？

倒覺得無論是看資金比重，或是殖利率、費用率，這些都是其次，我覺得最重要的還是這個指數到底有沒有長期持續上漲的潛力。

分享圖表，ETF相較於同類型的商品，表現到底是好是壞？

我們可以看到，這個圖表上只要是紅色，就代表它當年度跟同類型商品比較起來，它的績效是優秀的。

像00713真的還不錯。可以發現從2021、2022到 2024，甚至今年，它都是紅色的狀態。代表經歷過像2020那波空頭，在同類型商品裡面表現是靠前的；2023、2024 是多頭，它也是靠前；今年看起來是空頭，它還是靠前。 所以放眼長期，00713毫無疑問是可以持續持有的。 00713就目前統計資料來看，它就是一個五星級的高股息 ETF。它確實非常厲害，我覺得它值五顆星。

那你說四顆星的有沒有？也非常競爭。有哪些呢？我們就來分享：

像這個00701是今年非常突出的高股息 ETF，績效第一名。現在回頭看，它前幾年沒有像00713這麼亮眼，但這兩年慢慢突出，我覺得也是可以關注的。

再來一檔，大家最愛買的00878，其實過去這幾年表現也還OK。雖然今年第一季還沒結束，看起來稍微偏白，但我覺得下半年是有機會慢慢翻。

畢竟我幫我媽也是存這兩檔（00878和00713）。

其實現在也才三月底，我們播出時間是四月初，要評斷今年好不好，我覺得有點早；以過去績效來看，00878也是不錯的！

至於像這個00915，去年和前年它都是第一名，當然今年可能漲多了，出現休息，稍微偏白；但第一季還沒結束，拉長時間看，看看有沒有機會翻紅。

所以像00713、00878都可以持續關注，今年表現也不錯；00701也不錯。

這些屬於比較新的商品，像00918、00919是過去兩年很紅的。

今年開始00918慢慢有點偏白，雖然第一季還沒結束；00919的表現還不錯，看到它今年的表現有點開始轉紅。

所以我覺得像這位網友提到他買0056、00878、00919，其實就有兩檔還不錯，像00919和00878表現真的還算不錯，我覺得值四顆星。

至於下面幾檔比較新的，我覺得年底再來評論，因為目前的數據只有 2024 一整年和今年的第一季，還太少。

我們就現有的數據跟大家做分享，就是上述這幾檔。

那另外一點呢，就是除了看這個過去績效來做一個評比之外，另外重點就是現在高股息ETF檔數20幾檔，真的坦白講太多了！

自己在看這些ETF，除了他們歷史的績效之外，還要看一個重點：就他們到底買哪一些股票？

對，那其實這樣圖表統整的就是，大部分的高股息ETF，它買的股票的區間就分成兩類：

一類就是中大型的，台灣市值150名以內的；另外一部分呢，它可能就會鎖定在市值150名後。

就以這兩個區段來做一個比較。可以發現，為什麼人家會說高股息ETF買來買去就挑一檔就好，不用每一檔都買。

主要就是因為買的都是差不多。外表看起來不太一樣，其實靈魂差不多。

講白了就是同一盤的菜，炒出來味道都差不多。意思是說他們買的都是市值前150大的股票。

那如果說他們所有的範圍都集中在這邊的話，這類商品呢，我自己的看法是：挑一檔就好。 不需要去組個什麼三檔，湊成月月配，因為他們買的都是這個區間內的股票，績效其實不會差太多。

那你要做比較全面的配置，我的看法是說，一部分挑這個市值150名內的，另外一部分我們可以挑市值150名後的。

因為這個區間的股票，其實很多也都是具備高股息，而且基期也相對低的。

所以我過去幫我媽配00878跟00713，我的觀點在哪裡？

大家可以注意看，00878有97% 都集中在市值150名內；00713有三成放在這邊以外。

所以這樣子的搭配我覺得非常不錯。這樣搭配就真的有邏輯存在，是蠻不錯的。

那後面幾檔新的高股息ETF，其實他們慢慢也看出這樣的趨勢，都開始把成分股配置在市值150名之後。

像00936、00943、00944、00946，可以關注到他們150名內的比重也都比較低一點，都比較多配置在150名後。

這樣做的主要用意，不只是在做出差異化，更是希望發現，其實高股息ETF不必全部都買在市值150名內。

做這樣兩邊的配置，我覺得是非常合乎邏輯的。

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