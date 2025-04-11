快訊

SBL／籃協重罰！ 哈孝遠3年禁任球隊職務、本屆不得進場

美中關稅戰誰會先低頭？CNN：川普、習近平互不相讓 球在北京手裡

MLB／大谷知情嗎？ 賭博莊家沒問過水原一平：我害怕知道真相

高息 ETF 成交火熱 統一00939抗跌吸金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
4/10 台股 ETF 成交量前五大。(資料來源：CMoney)
4/10 台股 ETF 成交量前五大。(資料來源：CMoney)

美國總統川普宣布新關稅措施暫緩90天，台股近日回神，台股ETF成交量前幾名，清一色全由高息ETF占據，主因川普政策朝令夕改，行情大起大落難以捉摸，高防禦力的高息ETF成為近期焦點。其中，統一台灣高息動能（00939）是唯一的一檔短中長期跌勢都控制在個位數的高息ETF，表現相對抗跌，根據官網資料估算，一天吸金超過6億元。

00939之所以表現抗跌，主要是成分股具防禦優勢。據統一投信官網資料顯示，00939前三大成分股分別為台灣大（3045）、中華電（2412）、遠傳（4904），是市場上電信三雄占比最高的ETF；除此之外，00939持股權重第四名為食品及零售龍頭統一，由於統一集團布局涵蓋民生必需品與零售通路，且主要以內需市場為主，整體營運受到川普對等關稅的影響有限。而00939第五大成分股為玉山金（2884），則為高殖利率金控代表。

ETF投資專家表示，2024年台股企業獲利年增率42％，獲利成長，代表公司有能力持續發放現金股利，今年企業股息配發率可期。加上近期台股大幅修正，股息殖利率回彈，高息ETF重新成為投資人避風港。

ETF投資專家提醒，選擇高息ETF，除了衡量股息殖利率，更要留意ETF選股機制中的低波動因子，川普不確定因素何時再爆難以判斷，成分股不宜高度集中科技股，建議選擇產業平衡分布的高息ETF，既有高殖利率護體，又能分散風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00939統一台灣高息動能 ETF 高殖利率

延伸閱讀

川普喊「買進好時機」美股飆漲非巧合？爆內線交易參議員怒吼要查

川普幫世界去槓桿⋯緩解通膨提前降息？他猜：上漲行情會持續

台股暴漲他卻不樂觀⋯憂「再一根」才落底！網曝：還沒結束

Uniqlo創辦人：川普關稅也無法阻止供應鏈向東南亞轉移

相關新聞

「漲停」反彈也是史詩等級！存股哥：最好風險應對長期持有好放心

槓桿在熊市不是不能用，而是要看你怎麼用，我一直提倡的理念就是做好風險控管，保有彈性空間，讓自己可以承受可預期甚至無法預期的突發狀況。

00878跌停加碼累計35張…台股崩5千點令人震撼！阿愷：也讓心態更加強大

這波台股從22000點一路下殺到17000點，整整跌了五千點，真的是一場硬仗。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

高息 ETF 成交火熱 統一00939抗跌吸金

美國總統川普宣布新關稅措施暫緩90天，台股近日回神，台股ETF成交量前幾名，清一色全由高息ETF占據，主因川普政策朝令夕...

55檔台股ETF 飆漲停

美國宣布對等關稅措施暫緩90天實施，激勵全球股市狂飆，台股昨（10）日飆漲1,608點，收復萬九大關，台股ETF股價紅通...

短債ETF 資金避風港

美國對等關稅最新進展為川普宣布暫停對等關稅90天，雖令市場喘一口氣、反彈噴漲，但也反映市場因消息面而劇烈波動。機構法人表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。