高息 ETF 成交火熱 統一00939抗跌吸金
美國總統川普宣布新關稅措施暫緩90天，台股近日回神，台股ETF成交量前幾名，清一色全由高息ETF占據，主因川普政策朝令夕改，行情大起大落難以捉摸，高防禦力的高息ETF成為近期焦點。其中，統一台灣高息動能（00939）是唯一的一檔短中長期跌勢都控制在個位數的高息ETF，表現相對抗跌，根據官網資料估算，一天吸金超過6億元。
00939之所以表現抗跌，主要是成分股具防禦優勢。據統一投信官網資料顯示，00939前三大成分股分別為台灣大（3045）、中華電（2412）、遠傳（4904），是市場上電信三雄占比最高的ETF；除此之外，00939持股權重第四名為食品及零售龍頭統一，由於統一集團布局涵蓋民生必需品與零售通路，且主要以內需市場為主，整體營運受到川普對等關稅的影響有限。而00939第五大成分股為玉山金（2884），則為高殖利率金控代表。
ETF投資專家表示，2024年台股企業獲利年增率42％，獲利成長，代表公司有能力持續發放現金股利，今年企業股息配發率可期。加上近期台股大幅修正，股息殖利率回彈，高息ETF重新成為投資人避風港。
ETF投資專家提醒，選擇高息ETF，除了衡量股息殖利率，更要留意ETF選股機制中的低波動因子，川普不確定因素何時再爆難以判斷，成分股不宜高度集中科技股，建議選擇產業平衡分布的高息ETF，既有高殖利率護體，又能分散風險。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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