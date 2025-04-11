「漲停」反彈也是史詩等級！存股哥：最好風險應對長期持有好放心

＊原文發文時間為4月10日

今天凌晨美國總統川普宣布暫停徵收關稅90天，帶動夜盤、日盤直接鎖漲停，一個禮拜內同時見證史詩級漲停跟史詩級跌停，但就算遇到如此極端的盤況，我的做法依然不會改變。

本週前三天的急速下殺近4000點，幾乎所有人包括我在內，資產也瞬間大幅縮水，短期內如此劇烈的跌幅，也讓許多有開槓桿的人反應不及，但我還是靠著自己的方式扛過這三天的下殺，依然滿手槓桿且游刃有餘。

槓桿在熊市不是不能用，而是要看你怎麼用，我一直提倡的理念就是做好風險控管，保有彈性空間，讓自己可以承受可預期甚至無法預期的突發狀況。

用兵之道「無恃其不來，恃吾有以待也」，意思是不要預測敵人不會來甚至心存僥倖，而是讓自己隨時做好準備，以應付敵人的到來，這次的川普關稅原子彈就是最好的例子。

當然經過今天的史詩級漲停，我的總市值也還沒完全恢復元氣，目前是746萬，舉例去年最高點850萬還有一段距離，但我還是會保持目前的節奏，長期持有、股息再投入、穩定開槓桿，畢竟這套方式我用了7-8年，面對這次的股災依然有用。

如果你頂過這次股災，想必經驗值一定大增，也能成為一個穩如老狗的沙場老手了，也正好可以檢視一次自己的配置還有槓桿部位需不需要調整，市場如戰場這點不會改變，這個期中考也是直接檢視你最直接的考驗。

往後肯定還是會有股災，但我相信隨著時間及經驗值的累積，各位一定能更從容的應對，我在這幾天也有很多體悟，之後再慢慢跟大家分享，最後再跟大家分享一句名言，「機會與財富始終留給耐心等待的人」。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。