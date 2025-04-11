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00878跌停加碼累計35張…台股崩5千點令人震撼！阿愷：也讓心態更加強大

聯合新聞網／ 阿愷存股
股市示意圖。本報資料照片
股市示意圖。本報資料照片

投資心態再進化

這波台股從22000點一路下殺到17000點，整整跌了五千點，真的是一場硬仗。這也再次證明了，存股真的沒有所謂的「買在最低」、「賣在最高」。對我來說，只要是認為有價值、適合長期持有的標的，就會果斷進場——就算短時間內還會繼續下跌，也無所謂。

這次大跌，讓我深刻體會到資金控管的重要性。說真的，這波下殺的震撼程度，甚至比2020年那次台股殺到8523點還恐怖——畢竟現在指數還有17000點，如果真的跌到8523，那才是真正的恐慌。

考量到這兩檔ETF的規模都在3,000億元以上，基本上不太可能下市。即使短期內價格下跌至10元，導致配息率降低，我還有金融股的股利作為支撐。

阿愷這次在大跌期間加碼了35張00878，也是我存股七年來，第一次買到跌停的股票，沒想到竟然是00878。

目前持股配置為：

00919共180張

00878共35張

金融股158張

股市的大幅下跌對於投資新手而言，雖然會恐懼，但同時也是寶貴的學習機會。透過這些經歷，新手投資者可以積累實戰經驗，並培養穩健的投資心態，財富最終會回到有耐心的手上。

雖然雖然這次風雨來得猛烈，但也讓我的心態更加強大。經過這次下殺，大家的心態是否也更加堅定了呢？

◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 跌停 金融股

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