短債ETF 資金避風港

美國對等關稅最新進展為川普宣布暫停對等關稅90天，雖令市場喘一口氣、反彈噴漲，但也反映市場因消息面而劇烈波動。機構法人表示，雖然對等關稅政策出現髮夾彎，整體來看，不確定性依然揮之不去，不妨配置短債作為避風港，以平衡投資組合波動。

財富管理專家表示，自對等關稅大刀揮下，不只股票ETF表現承壓而拉回，觀察債券ETF表現，雖不免同受波及，但整體來看跌幅相對較小，若進一步觀察本周，即對等關稅宣布以來、清明連假結束後債券ETF表現，又以短天期債券ETF跌幅又更輕，在市況震盪與前景未明之下，發揮資金避風港特性。

群益0-1年美債ETF（00859B）經理人李鈺涵指出，川普行事變化快速，對等關稅的拋出不僅引發全球金融市場震盪與對經濟前景的擔憂，同時市場也關注聯準會政策動向。

整體來看，在關稅政策與貨幣政策發展都未明朗下，市場投資情緒易受消息面變化所干擾，投資人亦不妨適度配置受利率波動風險影響較低、市場規模與交易量皆大，流動性佳的短天期債來應對市況變化，以強化投資組合穩定度，亦是可提升投資效率的現金管理工具。

富邦美債1-3年ETF經理人黃煜翔分析，由於對等關稅將增加進口商品的成本，進一步推升消費者物價，導致輸入性通膨壓力上升。在消費與企業成本同步上升的情況下，實質可支配所得恐將受限，削弱內需動能，美國經濟下行壓力升溫，聯準會降息機率提高，加上全球關稅緊張帶來的經濟不確定性，避險資產價值提升，有望支撐債券價格。

不過，通膨居高不下，聯準會貨幣政策陷二難，降息幅度可能低於預期，可能壓抑美債走勢，因此建議可將資金適度轉向中短期美債ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。