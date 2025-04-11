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55檔台股ETF 飆漲停

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股ETF股價紅咚咚，多達55檔、占比超過九成的台股原型ETF亮燈漲停，創台股ETF史上單日漲停檔數紀錄。聯合報系資料照
台股ETF股價紅咚咚，多達55檔、占比超過九成的台股原型ETF亮燈漲停，創台股ETF史上單日漲停檔數紀錄。聯合報系資料照

美國宣布對等關稅措施暫緩90天實施，激勵全球股市狂飆，台股昨（10）日飆漲1,608點，收復萬九大關，台股ETF股價紅通通，多達55檔、占比超過九成的台股原型ETF亮燈漲停，創台股ETF史上單日漲停檔數紀錄。

美股9日原本早盤持續下挫，但美國總統川普突然透過社群平台宣布將對部分國家暫停實施更高的對等關稅，僅徵10%對等關稅，激勵市場買盤湧進，美股出現V型反轉，台指期夜盤跟進拉到漲停，激勵昨天現貨市場的台積電、鴻海、聯發科等重量級權值股紛紛亮燈。昨天有千餘家上市櫃公司漲停，當中包含不少台股ETF成分股，連帶台股ETF跟著飆漲，元大台灣50（0050）、富邦台50等多達91.6%的台股原型ETF以漲停價作收。

此外，統一台灣高息動能、元大MSCI金融、元大電子單日漲幅也在9%之上；國泰股利精選30、復華富時高息低波也超過8%，這幾檔ETF持有較多的金融股及電信股，是台股上半周暴跌時的抗跌ETF。10日上市金融類股指數漲約8%、電信三雄漲幅在0.7%至6.2%間，是影響相關持股較多ETF漲幅落後的原因。

台股本周暴跌暴漲，波動過大連帶影響ETF無法買進或賣出成分股，影響台股相關ETF申購及贖回流動性。10日包含元大台灣高息低波、元大台灣價值高息、元大臺灣ESG永續、元大富櫃50、群益臺灣加權正2等早盤隨即宣布當日暫停初級市場申購。至於群益臺灣加權反1則是暫停受理初級市場買回申請。

群益科技高息成長、群益台灣精選高息、群益台ESG低碳50、群益半導體收益在早盤9時公告暫停初級市場申購申請；經評估市場交易情形後，於11時30後再度開放初級市場申購申請。

因應近期國際經濟情勢發生劇烈變化，多家ETF發行商公告有權得決定是否接受旗下ETF初期市場申購或買回；並醒投資人，若ETF暫停初級市場申購或買回，仍可於次級市場進行交易。

惟須留意當市場波動過大時會衝擊ETF流動性，ETF市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險，當折溢價幅度過高時，投資人承受的投資風險也就隨之攀高，目前多檔台股ETF折溢價都超過1%，避免過度追價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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