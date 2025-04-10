今年來8檔海外股票ETF撐住正報酬 最強一檔漲幅雙位數

川普暫停關稅，美股戲劇性反彈，10日海外股票型ETF全面反攻，包括元大航太防衛科技（00965）、復華日本龍頭（00949）、元大歐洲50（00660）單日皆有8~10%的漲幅，其中00965受惠川普核准1兆美元軍備預算、鼓勵各位積極採購美國軍備避險關稅等利多，漲幅最為亮眼，僅憑今日就收復今年以來雙數績效，榮登最會漲的ETF。

觀察今年以來歷經市場亂流，在4月10日大補血後，也僅有八檔股票ETF繳出正報酬表現，00965上漲11.07%位居第一，接續的富邦歐洲（00709）、富邦恆生國企（00700）、中信中國50（00752）漲幅則落在8.5%至6.6%。

法人分析，全球航太防衛產業基本面受關稅戰影響有限，且美國壯大同盟及自身國防的政策明朗，最重要是國防產業將是川普政策框架重要一環，包括美國白宮經濟顧問委員會主席米倫已表示，提高國防支出及向美國進行軍購，是與美國共同創造和平繁榮的方式之一，均有利全球防衛概念股未來表現。

此外，明星科技股資金集中度高，易受關稅等議題影響而有所震盪，加上川普政策方向讓人身處五里霧中，不排除未來全面下修獲利展望，而軍工概念股同樣具有成長性，能見度高，從投資角度適合進行配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。