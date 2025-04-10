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股災神隊友 投資級債券抗震首選

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股與 BBB 級公司債於市場下跌期間表現(資料來源：ICE Data Indices, LLC、Bloomberg)
台股與 BBB 級公司債於市場下跌期間表現(資料來源：ICE Data Indices, LLC、Bloomberg)

川普「對等關稅」4月9日剛開始實施就迎來重大逆轉，川普毫無預警暫緩關稅90天，美股戲劇性反彈，美國10年期公債殖利率從高點4.45%下滑至4.27%左右，市場各類資產震盪，反映資金對川普帶來的不確定性。FT投資級債20+ ETF（00982B）)基金經理人洪慧珊分析，關稅政策可能推升短期通膨壓力，削弱民眾購買力，同時增加製造業成本，進一步影響企業獲利與訂單量，最終可能導致美國經濟面臨停滯性通膨風險。在此背景下，尤其是投資級債券，其低違約率與控制風險更適合作為當前市場的防禦性資產。

據Bloombreg統計，台股於2024年歷史高點回檔時跌幅達18.69%，而BBB級公司債卻逆勢上漲1.99%；近期台股三天驟跌18.34%，BBB級公司債跌幅明顯僅4.21%，展現顯著抗跌能力。

另據CMoney的統計分析，截至2025年4月9日止，台股長天期美債ETF在近一年的歷史波動度平均超過12%，而台股海外長天期投資等級債ETF的近一年歷史波動度僅為10%。值得注意的是，目前美國10年期公債殖利率維持在4.27%，這一水準仍高於去年首次降息時的利率水平。

綜合考量風險因素，投資等級債券ETF為投資人提供了更佳的風險控制選擇，成為當前最具吸引力資產，特別適合追求穩健收益的投資組合配置策略。

洪慧珊指出，投資級債券的優質收益率與信用品質，使其在市場動盪中更具吸引力。特別是在聯準會（Fed）可能進一步降息的背景下，投資級債券有望受益於利率下行帶來的價格上漲。她提到，Fedwatch數據顯示市場普遍預期今年將降息3碼，長天期債券將因此迎來價格增值的機會。

洪慧珊進一步分析，若未來降息進程加速，長天期債券將同時享有資本利得與息收收益。在市場波動加劇的情況下，投資級債券以其穩定性與收益性，成為股債平衡策略中的重要配置。

面對市場不確定性，富蘭克林華美投信已開募集20年期以上BBB投資級美元公司債ETF(00982B)，追蹤指數嚴格篩選BBB+、BBB、BBB-等級債券，確保信用品質，並透過產業分散配置，降低單一產業風險，提升穩定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF

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