暴跌也是暴富！00830單日強漲近20％…陳重銘一覺醒來「資產狂增逾500萬」

美國總統川普4/2以「解放日」之名宣布震驚全球的對等關稅稅率，金融市場聞訊嚇趴，進入技術性熊市，豈料今（10）日清晨政策髮夾彎，宣布各國對等關稅降至10%，為期90天，僅中國稅率為125%，美股四大指數再度飆漲，其中費城半導體指數漲幅達18.73%，今日台股開盤後，追蹤費半指數的國泰費城半導體（00830）也強漲19.73%，戲劇性的轉折，也讓有「不敗教主」之稱的陳重銘資產一夜增值超過500萬元。

美國總統川普近日的關稅政策，造成全球股市動盪，股市暴漲暴跌。圖：AI生成

陳重銘8日在YouTube直播中提到，他打算利用閒錢布局一檔ETF 1000張，金額大概，投資3~4000萬，若表現不錯就會多買一點，並強調他並非「all in」，只是利用閒錢來投資，掀起股民好奇，他今日終於臉書公布謎底，原來他買的ETF是國泰費城半導體（00830）。

消息曝光後，網友紛紛驚呼「跌最深就它，抄底耶！」、「厲害喔，買了就上漲」、「跌最深，漲最多，禮拜一我嚇到」、「不敗要改稱先知了」、「1000張賺翻了」、「昨天00830跟0050在做選擇，結果我選了0050，哭！！！」、「恭喜老師發大財」、「大神」。

事實上，美股在台股清明連假休市期間大幅震盪，台股雖躲過第一波衝擊，但週一開市補跌，00830暴跌20.61%，股價難得出現2字頭，眾多投資人趁機撿便宜，其中就包括不敗教主陳重銘。若陳重銘持有1000張，買價以昨日收盤價29.7元計算，今（10）日一早衝至35.56元，等同他睡一覺財富就增加了500多萬。

陳重銘也於影片中曝光他的投資心法，認為「行情總在絕望中誕生」，並反問投資人「你現在絕望了沒有？」在股災時可檢查手中的股票，若有穩定獲利的績優股或ETF，就可關掉手機APP不看盤；若持有好股票，就不要害怕，大跌時可以多買一點，並留意做好資產配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。