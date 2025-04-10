快訊

川普千變萬化各國撓破頭 華郵報告3建議賴清德能跟上？

NBA／太陽輸雷霆確定無緣附加賽！KD也失去年度獎項資格

川普125%重磅關稅逼中國讓步，危機還在後頭？

暴跌也是暴富！00830單日強漲近20％…陳重銘一覺醒來「資產狂增逾500萬」

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。記者余承翰／攝影
股市示意圖。記者余承翰／攝影

美國總統川普4/2以「解放日」之名宣布震驚全球的對等關稅稅率，金融市場聞訊嚇趴，進入技術性熊市，豈料今（10）日清晨政策髮夾彎，宣布各國對等關稅降至10%，為期90天，僅中國稅率為125%，美股四大指數再度飆漲，其中費城半導體指數漲幅達18.73%，今日台股開盤後，追蹤費半指數的國泰費城半導體（00830）也強漲19.73%，戲劇性的轉折，也讓有「不敗教主」之稱的陳重銘資產一夜增值超過500萬元。

美國總統川普近日的關稅政策，造成全球股市動盪，股市暴漲暴跌。圖：AI生成
美國總統川普近日的關稅政策，造成全球股市動盪，股市暴漲暴跌。圖：AI生成

陳重銘8日在YouTube直播中提到，他打算利用閒錢布局一檔ETF 1000張，金額大概，投資3~4000萬，若表現不錯就會多買一點，並強調他並非「all in」，只是利用閒錢來投資，掀起股民好奇，他今日終於臉書公布謎底，原來他買的ETF是國泰費城半導體（00830）。

消息曝光後，網友紛紛驚呼「跌最深就它，抄底耶！」、「厲害喔，買了就上漲」、「跌最深，漲最多，禮拜一我嚇到」、「不敗要改稱先知了」、「1000張賺翻了」、「昨天00830跟0050在做選擇，結果我選了0050，哭！！！」、「恭喜老師發大財」、「大神」。

事實上，美股在台股清明連假休市期間大幅震盪，台股雖躲過第一波衝擊，但週一開市補跌，00830暴跌20.61%，股價難得出現2字頭，眾多投資人趁機撿便宜，其中就包括不敗教主陳重銘。若陳重銘持有1000張，買價以昨日收盤價29.7元計算，今（10）日一早衝至35.56元，等同他睡一覺財富就增加了500多萬。

陳重銘也於影片中曝光他的投資心法，認為「行情總在絕望中誕生」，並反問投資人「你現在絕望了沒有？」在股災時可檢查手中的股票，若有穩定獲利的績優股或ETF，就可關掉手機APP不看盤；若持有好股票，就不要害怕，大跌時可以多買一點，並留意做好資產配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00830國泰費城半導體 ETF 半導體 川普

延伸閱讀

除00900以外的高股息ETF！達人：「長期持有」還是比只會定存好

0050買在190元！他哭「半年積蓄沒了」 股民建議：別再信定期定額

三天震盪僅00878、00713跌比大盤和0050少！竹軒：00940「最狠」

高股息ETF撿便宜真開心…有股息保護與高殖利率？雨果提醒：「破發」無法配資本利得

相關新聞

暴跌也是暴富！00830單日強漲近20％…陳重銘一覺醒來「資產狂增逾500萬」

台股開盤後，追蹤費半指數的國泰費城半導體（00830）也強漲19.73%，戲劇性的轉折，也讓有「不敗教主」之稱的陳重銘資產一夜增值超過500萬元。

川普一開金口股市坐大怒神！00725B年化配息7.27%…每月穩配息、加薪5000元不是夢

「川普投顧」再度用嘴巴撼動全球股市！9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，美股全數回神狂飆，震撼消息連帶影響台股行情，這幾天彷彿坐大怒神，連兩日狂殺後，今天上演報復性反彈！

台股大反攻、ETF飆漲停 這幾檔已暫停初級市場申購

美國對等關稅踩煞車，美國總統川普9日宣布，各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，激勵全球股市狂飆，台指期夜盤衝漲停，連...

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

00757老朋友買起來！直雲：台股幾乎全線漲停什麼也買不到

今天我們就來做多，不過台股什麼也買不到，我就來買我最喜歡的00757，今天先買個3成就好，免得川皇以後又在亂講話，畢竟股民們今年也被川普玩弄的很慘。還是要小心做多。

0050從今年高點下跌29％…許多人損失慘重！雨果：美中問題依舊存在

美國的新關稅政策影響全球貿易與股市，自上週三美股暴跌至昨晚，S&P 500下跌超過12%，特斯拉下跌超過20%。台股從禮拜一起也連續下跌3天，跌幅超過18%，經歷了一次大盤下跌超過2千點的歷史紀錄，0050從今年高點下跌29%，令許多投資人損失慘重。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。