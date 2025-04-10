台股受關稅衝擊震盪 市值型等權重ETF具抗震力

2025年第1季台股受美國關稅衝擊震盪中，兆豐龍頭等權重（00921）憑藉等權重機制，充分體現下檔防禦能力，第1季跌幅遠低於大盤指數ETF，且涵蓋科技與金融龍頭均衡配置有效分散風險，尤其反映在3月27日至3月28日台股連續下跌的修正期間跌幅最小，凸顯相對具有抗震力，各產業龍頭企業除具有代表性外，其低波動、高穩定特性，相對適合做為存股族定期定額持有的選擇。

根據經濟數據顯示，製造業經理人指數未來六個月展望自1月站回榮枯線，目前重返上行趨勢，反觀非製造業則跌落榮枯線，呈現較為低迷的態勢，庫存指數現階段維持訂單供不應求的熱絡情境，顯示基本需求仍然穩固，然而國內外市場受到美國關稅政策衝擊，近期雖呈震盪走勢，但人工智慧進入門檻降低與訂閱成本下調，將有利於企業端及民生端導入，加速AI技術進程。

資金流向分析顯示，今年以來上櫃市場較受資金青睞，淨流入達新臺幣676.6億元，明顯優於上市市場的淨流出1,437.9億元，產業細分來看，電子業轉為淨流出，主要集中在電腦及周邊設備與半導體產業，目前AI科技受DeepSeek技術推進，未來普及化速度將加快，惟受美國對外關稅戰影響，近期國內外風險性資產表現多有修正情況。

兆豐投信研究團隊指出，國內外市場經本波修正，可望將市場長線結構往更健康方向邁進，目前總體經濟表現尚稱穩健，未來展望樂觀看待，但投資人仍應謹慎操作，把握適當時機進場布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。